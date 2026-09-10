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民團發起「學校午餐升級承諾行動」 已有11位候選人響應簽署

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

由主婦聯盟環境保護基金會、大享食育協會、水花園有機農夫市集、台灣家長教育聯盟、兒童福利聯盟基金會、綠色餐飲指南、餐盒食品商業同業公會全國聯合會及營養師公會全國聯合會等8個民間團體，於9月4日共同發起「學校午餐升級承諾行動」，目前已有11位縣市長候選人完成承諾書簽署，預計於10月中旬公布整體響應結果。

共同發起團體指出，「學校午餐升級承諾行動」提出5大訴求，包含「保障充足用餐時間及餐飲供應資訊透明」、「提高學校午餐採購在地農產品的比例」、「增加有機及友善食材的供餐頻次」、「逐步增加學校營養師人數」、「每年公布學校午餐基礎資料」，並邀請參選2026年縣市長選舉的候選人簽署承諾書。

共同發起團體今公布目前響應並簽署「學校午餐升級承諾行動」的縣市首長候選人，包含台北市長候選人沈伯洋、蔣萬安；新北市長候選人李四川、蘇巧慧；新竹縣長候選人鄭朝方；台中市長候選人何欣純；南投縣長候選人温世政；台南市長候選人葉人文；高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆；澎湖縣長候選人陳振中。此外，另有多位縣市議員候選人及鄉鎮市長候選人、多個跨界公民團體以及社會人士連署響應。

共同發起團體表示，學校午餐是大多數孩子每天都會接觸的校園公共服務，是全民議題，不應有黨派之分，更應讓每一個縣市的孩子都能享有更好的午餐品質。學校午餐全面免費政策方上路，不能只是免費，更要用政府投入的公共資源來守護孩子的健康、支持在地農業與永續。

共同發起團體表示，將持續邀請其他縣市候選人響應，候選人簽署截止時間為10月1日18時，並預計於10月中旬公布整體響應結果；選舉後，也將持續檢視各項承諾的落實情形。

學校午餐 2026九合一選舉 營養午餐

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