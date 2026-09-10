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UEIS國際學校青年串聯7校　英語學伴行動讓偏鄉孩子看見世界

撰文／ 鍾居安

UEIS國際實驗教育機構執行長吳美霖表示，這項計畫真正讓學生適才適性的學習，展現國際視野。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供
UEIS國際實驗教育機構執行長吳美霖表示，這項計畫真正讓學生適才適性的學習，展現國際視野。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

昨（9）日，聯合國際實驗教育機構UEIS與宜蘭縣福氣家族公益協會合作，「UEIS × SDGs壯圍英語學伴行動計畫」正式開跑。學生自主將英語學習的成果帶出校園，設計Phonics自然發音、閱讀與口說活動，陪伴宜蘭壯圍地區國中小學生建立英語基礎與開口自信。

UEIS教務主任Andrew表示， 將於2027年1月辦理English Showcase 成果發表會，讓壯圍學童展現英語實力。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供
UEIS教務主任Andrew表示， 將於2027年1月辦理English Showcase 成果發表會，讓壯圍學童展現英語實力。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

位於宜蘭的UEIS國際實驗教育學校執行長吳美霖表示，這項計畫真正讓學生站在行動核心。不同於由成人安排、學生配合執行的服務學習，UEIS學生從了解學伴需求、發想課程、製作教材、模擬試教，到實際帶領小組及課後反思，全程參與；外籍教師與課程團隊則提供12小時教學培訓、每週共備、觀課及回饋，建立「學生主導X教師支持X公益協力X社區共創」的服務學習模式。

UEIS攜手福氣家族壯圍英語學伴行動計畫行動串聯壯圍國中、壯圍國小、古亭國小、大進國小。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供
UEIS攜手福氣家族壯圍英語學伴行動計畫行動串聯壯圍國中、壯圍國小、古亭國小、大進國小。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

計畫發起人12年級學生Owen 說：「我們擁有的英語學習資源，能不能分享給更多壯圍的孩子？」9年級的Isabella、和10年級的Johanna說：「這個想法源自於校內學生自主社團「HOPE（Help Other Practice English）」的服務精神。在師長支持及宜蘭縣福氣家族公益協會協力下，進一步發展成為為期16週的「UEIS × SDGs 壯圍英語學伴行動計畫。整個行動串聯壯圍國中、壯圍國小、古亭國小、大進國小、新南國小、公館國小及過嶺國小等7所學校，共45名在地學童參與，從 Phonics 自然發音開始，逐步建立英語開口的自信。」

壯圍國小劉建成校長表示，這不只是一堂英語課，更是一場由孩子發起的社會實踐。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供
壯圍國小劉建成校長表示，這不只是一堂英語課，更是一場由孩子發起的社會實踐。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

UEIS教務主任Andrew表示，課程將從 Phonics 延伸至字彙、閱讀、生活情境會話及英語表達，國小以遊戲化拼讀、陪讀及情境故事為主，國中則加強閱讀策略、口語互動與主題表達，並採小班陪伴方式，讓每一位孩子都有更多開口練習的機會。

宜蘭縣福氣家族公益協會葉姿蘭理事長表示，與UEIS協力，為期16週的「UEIS × SDGs 壯圍英語學伴行動計畫」。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供
宜蘭縣福氣家族公益協會葉姿蘭理事長表示，與UEIS協力，為期16週的「UEIS × SDGs 壯圍英語學伴行動計畫」。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

UEIS 表示，這不只是一堂英語課，更是一場由孩子發起的社會實踐。計畫同時回應聯合國永續發展目標SDGs優質教育、減少不平等、及多元夥伴關係，透過學校、公益團體與在地社群合作，讓教育資源真正走進社區。當學生從學習者走向行動者，英語不再只是一門學科，而成為實踐領導力、同理心、責任感與全球公民精神的工具。

計畫將於2027年1月辦理English Showcase 成果發表會，讓壯圍學童展現英語學習成果，也由UEIS學生分享教案設計、服務反思與SDGs實踐歷程，讓一個學生的主動，成為另一個孩子看見世界的可能。

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