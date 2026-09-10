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民團促學校午餐升級 已獲11名地方首長參選人簽署

中央社／ 台北10日電

民團4日發起「學校午餐升級承諾行動」，邀今年各地方首長參選人簽署，守住營養午餐品質底線。民團表示，簽署期間未滿1週，包含雙北、台南、高雄等11名參選人響應。

近年各縣市地陸續推動學校營養午餐免費或擴大補助，主婦聯盟環境保護基金會、大享食育協會、水花園有機農學市集、台灣家長教育聯盟、兒童福利聯盟基金會、綠色餐飲指南、餐盒食品商業同業公會全國聯合會、營養師公會全國聯合會等8個民間團體4日發起「學校午餐升級承諾行動」，要求地方首長參選人守住營養午餐品質底線。

民團今天發布新聞稿表示，截至今天已獲得8個縣市、11名直轄市與縣（市）長參選人響應並完成承諾書簽署，分別為台北市長參選人沈伯洋、蔣萬安；新北市長參選人李四川、蘇巧慧；新竹縣長參選人鄭朝方；台中市長參選人何欣純；南投縣長參選人温世政；台南市長參選人葉人文；高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆；澎湖縣長參選人陳振中。

此外，另有多名縣市議員及鄉鎮市長參選人、多個跨界公民團體以及社會人士連署響應。

民團表示，欣見首波11名參選人的響應，學校午餐是大多數孩子每天都會接觸的校園公共服務，是全民議題，不應有黨派之分，更應讓每一個縣市的孩子都能享有更好的午餐品質。

民團指出，簽署截止時間為10月1日傍晚6時，並預計於10月中旬公布整體響應結果；選舉後，未來也將持續檢視各項承諾的落實情形。

民團「學校午餐升級承諾行動」提出5大訴求，包括「保障充足用餐時間及餐飲供應資訊透明」、「提高學校午餐採購在地農產品的比例」、「增加有機及友善食材的供餐頻次」、「逐步增加學校營養師人數」、「每年公布學校午餐基礎資料」，並邀請參選今年直轄市及縣（市）長選舉的參選人簽署承諾書。

學校午餐 營養午餐 公民團體 2026九合一選舉

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