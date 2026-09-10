挺教師！南市府攜手律師公會 法律諮詢每案最高補助2500元
為支持第一線教師依法執行教育職務，台南市政府下午舉行「教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，由教育局局長鄭新輝與台南律師公會理事長曾怡靜共同簽署，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2,500元諮詢費，提供教師法律支援。
市長黃偉哲見證簽約表示，教師依法輔導與管教學生，是維護課堂秩序及學生受教權的重要基礎。近年校園管教、親師溝通及陳情調查事件日趨複雜，教師面對行政程序及相關法規，也承受不少壓力。南市府繼研訂「台南市國民中小學教師支持暨合理管教全攻略手冊」後，進一步落實行政、心理諮商及法律諮詢三大支持面向，此次與台南律師公會合作，就是希望將專業法律資源導入校園，支持教師依法施教。
黃偉哲指出，市府希望透過專業法律諮詢，讓教師在面對校園爭議時有所依循、安心教學。如因執行職務涉訟，市府也將依相關法令提供司法及費用協助。他也期盼教師、家長、學生及學校共同建立良好溝通與互信，營造安心的教育環境。
台南律師公會理事長曾怡靜表示，公會將遴選具教育法、行政法及校園性平法制等專長的律師，建立「教師法律諮詢人才庫」，針對教師權益、合理管教、親師溝通及行政程序等問題提供諮詢。
教育局說明，補助對象為市屬公立高中以下正式教師及聘任3個月以上的代理（課）教師。教師因執行職務面臨正式陳情、檢舉、校事會議或校園性別事件調查等程序，可自行預約人才庫律師，每案最高補助2500元；非人才庫律師最高補助1500元，每人每年原則補助1次，協助教師面對相關法律及調查程序。
鄭新輝表示，市府持續從案件前端分流及教師支持兩方面著手，自2026年1月12日起，針對匿名、重複或欠缺具體事實的檢舉案件，落實不受理原則；並透過台南市訂定的「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，提供合理管教、陳情事件分流及校內調和等指引。這次再加入法律諮詢機制，協助面臨正式陳情或調查程序的教師獲得專業支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。