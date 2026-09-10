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挺教師！南市府攜手律師公會 法律諮詢每案最高補助2500元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲下午出席「教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2500元諮詢費，提供教師法律支援。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲下午出席「教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2500元諮詢費，提供教師法律支援。圖／台南市政府提供

為支持第一線教師依法執行教育職務，台南市政府下午舉行「教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，由教育局局長鄭新輝與台南律師公會理事長曾怡靜共同簽署，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2,500元諮詢費，提供教師法律支援。

市長黃偉哲見證簽約表示，教師依法輔導與管教學生，是維護課堂秩序及學生受教權的重要基礎。近年校園管教、親師溝通及陳情調查事件日趨複雜，教師面對行政程序及相關法規，也承受不少壓力。南市府繼研訂「台南市國民中小學教師支持暨合理管教全攻略手冊」後，進一步落實行政、心理諮商及法律諮詢三大支持面向，此次與台南律師公會合作，就是希望將專業法律資源導入校園，支持教師依法施教。

黃偉哲指出，市府希望透過專業法律諮詢，讓教師在面對校園爭議時有所依循、安心教學。如因執行職務涉訟，市府也將依相關法令提供司法及費用協助。他也期盼教師、家長、學生及學校共同建立良好溝通與互信，營造安心的教育環境。

台南律師公會理事長曾怡靜表示，公會將遴選具教育法、行政法及校園性平法制等專長的律師，建立「教師法律諮詢人才庫」，針對教師權益、合理管教、親師溝通及行政程序等問題提供諮詢。

教育局說明，補助對象為市屬公立高中以下正式教師及聘任3個月以上的代理（課）教師。教師因執行職務面臨正式陳情、檢舉、校事會議或校園性別事件調查等程序，可自行預約人才庫律師，每案最高補助2500元；非人才庫律師最高補助1500元，每人每年原則補助1次，協助教師面對相關法律及調查程序。

鄭新輝表示，市府持續從案件前端分流及教師支持兩方面著手，自2026年1月12日起，針對匿名、重複或欠缺具體事實的檢舉案件，落實不受理原則；並透過台南市訂定的「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，提供合理管教、陳情事件分流及校內調和等指引。這次再加入法律諮詢機制，協助面臨正式陳情或調查程序的教師獲得專業支持。

台南市教育局與台南市教師公會下午舉辦教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2500元諮詢費，提供教師法律支援。圖／台南市政府提供
台南市教育局與台南市教師公會下午舉辦教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2500元諮詢費，提供教師法律支援。圖／台南市政府提供

台南市教育局與台南市教師公會下午舉辦教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2500元諮詢費，提供教師法律支援。圖／台南市政府提供
台南市教育局與台南市教師公會下午舉辦教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2500元諮詢費，提供教師法律支援。圖／台南市政府提供

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台南市長黃偉哲下午出席「教師法律諮詢服務合作備忘錄（MOU）」簽署記者會，宣布自115學年度起推動「教師法律諮詢補助計畫」，建立教師法律諮詢人才庫，每案最高補助2500元諮詢費，提供教師法律支援。圖／台南市政府提供

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