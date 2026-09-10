台南幼兒園涉不當管教市府裁處遭法院撤銷 教育局：將上訴

台南安平區某幼兒園2年多前傳不當管教，教育局會同社工等到園聯訪並保全監視器攝錄資料，認園方將硬碟格式化，規避檢查情節重大，裁處30萬元及公布名稱、地址等，園方不服提行政訴訟，高雄高等行政法院認教育局事實認定錯誤，撤銷原處分。教育局表示，經與律師研議後，將依法提起上訴。

教育局表示，尊重法院判決，但原判決已明確認定，監視器硬碟確經人為操作格式化，致當時尚存的攝錄資料滅失，且目的在於規避刑事偵查及主管機關行政檢查。教育局認為，本案核心違法事實既經法院確認，相關法律爭議仍有進一步釐清的必要。

教育局說明，警方於2024年5月22日上午到園調閱監視器時，系統內尚有影像可供查閱，其後硬碟於同日下午經人為操作格式化。次日接獲通報後，當日即會同相關人員到園查察，但到園時監視器硬碟已遭格式化，致部分資料無法調閱。經調查後，該局認定已涉及規避檢查且情節重大，因此依法裁處。

教育局指出，一審判決雖認為本局將較早期間因保存期限而自動覆蓋的部分影像，一併列入格式化造成的滅失範圍，因而撤銷原處分；但判決同時認定，硬碟確經人為操作格式化，造成當時尚存影像滅失，且相關行為具有規避刑事偵查及主管機關行政檢查的目的。

教育局認為，疑似不當對待幼兒事件的調查，不應僅限於已知的單一事件或特定日期，尚須釐清是否有反覆行為、其他受影響幼兒及實際情節。即使部分滅失影像未與已知事件日期完全重合，仍具有擴大調查及還原事實的價值；影像遭格式化後，已使主管機關無法進一步查證，仍應納入是否構成規避、妨礙檢查的判斷。

教育局強調，本案重點不僅是影像滅失日數，更在於調查程序啟動後，尚存影像遭格式化所造成的調查障礙。該局將會同法制單位及委任律師研議上訴內容，並持續督導各教保服務機構落實通報、保存影像及配合調查義務，以維護幼兒安全、家長權益及公共利益。