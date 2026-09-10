國台圖首度跨域連結北北基桃 向校園扎根閱讀 強化國際競爭力

國立台灣圖書館昨天舉辦「閱讀磐石典範分享暨閱讀推廣研習」，邀請閱讀磐石獲獎學校台北市民生國小及私立靜心中小學分享推動經驗，首場研習迴響熱烈，展現學校對深耕閱讀高度重視，也是國台圖首度跨域連結北北基桃四縣市，向校園扎根閱讀，強化國際競爭力。

這場研習由國台圖館長曹翠英引言表示，最新公布的PISA 2025評比中，台灣學生閱讀素養名列全球第3，創下歷屆最佳排名，從第17進步到第5，再到如今局面，展現多年深耕閱讀亮眼成果。她強調，「閱讀只有累積，沒有奇蹟」，閱讀力是素養，也是教育與價值的核心，引導學童在了解中學會思考，更是在持續閱讀、思考與實踐中逐步發展。

國台圖近年除在台灣努力推動與國際化接軌、SDGs永續閱讀、閱讀五感體驗，以及經典公共圖書服務等專業領域默默耕耘外，更積極延伸國家級圖書館的服務量能，這次研習是圖書館界首度跨越縣市藩籬，主動向全國基層教育現場展開資源共享的雙臂，期盼扮演沉穩且堅實後盾，與各縣市教育夥伴攜手並進，共同建構系統化的校本特色閱讀歷程。

首場典範分享由廖文斌校長主持，聚焦在閱讀磐石典範學校特色分享及推動經驗談，民生國小楊玲珠校長與黃宏輝老師帶領團隊，以「從閱讀文化到跨域探究」為主軸，集結行政、教師、家長、志工及學生共同參與，並將校內外資源轉化為系統化課程，透過「智慧閱讀、精緻閱讀、活力閱讀」三大面向，培養學生的知識力、學習力、思考力、品格力、行動力與國際力。

靜心中小學則建構READI素養導向閱讀課程，從奠基、經典、精緻、活化到國際閱讀，融合跨領域學習、數位科技、自主探究與行動實踐，引導學生由閱讀走向思考、關懷與實踐，成為兼具閱讀力、國際力、實踐力、數位力及利他力的終身學習者。兩校共同彰顯，閱讀推動不只是閱讀量的累積，更需團隊協作、系統化課程及資源整合，才能將閱讀轉化為學生面對未來的核心能力。

活動最後安排「有愛無礙．閱讀平權—視障資料中心」特色資源導覽，引導認識國台圖資源在無障礙閱讀服務、特殊格式館藏及閱讀平權等的推動，提升教育現場運用相關資源的能力。

國台圖表示，這次系列研習後續將於10月7日、11月11日及12月9日接續辦理，主題涵蓋數位閱讀、閱讀雙素養、多文本閱讀、弱勢學童閱讀輔導及共讀文化等。國台圖期盼透過系列交流，逐步建構學校與公共圖書館的閱讀合作網絡，讓典範經驗持續發揮影響力，共同為孩子開啟更寬廣的學習視野。

特殊的點字設備。圖／國台圖提供

台北市民生國小團隊分享深耕閱讀。圖／國台圖提供

台北市私立靜心小學團隊分享閱讀樂趣。圖／國台圖提供