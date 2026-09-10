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台灣24機構參加歐洲教育者年會 促科技人才培育

中央社／ 台北10日電

近期在英國格拉斯哥舉行的2026年歐洲教育者年會，台灣共有24個機構參與，展現台灣在半導體、人工智慧的研發能量，並促進台歐間的人才培育及交流合作。

高等教育國際合作基金會今天發布新聞稿表示，包括大學、中央研究院、駐英國代表處教育組等24個機構，共派出51名代表參與8日至11日舉辦的2026年歐洲教育者年會。

高教基金會指出，台灣具半導體、人工智慧（AI）等重點領域頂尖人才培育與研發能量，面對全球產業及科技的快速演進，推動跨國研究及產學合作，成為國際交流的重要方向。

台灣今年便推出「台灣歐洲獎學金－半導體短期培訓計畫」，邀集來自捷克、義大利、波蘭、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克及科索沃等7國優秀學生，來台參與半導體課程與產業實務訓練。教育部也持續推動國際人才培育與產學合作計畫，將半導體、AI等重點領域納入布局。

年會期間，高教基金會除透過靜態展覽介紹台灣高教特色，也舉辦「台灣之夜」交流餐會，邀請參展學校及合作夥伴、姊妹校齊聚，尋求新的合作機會。

根據教育部統計，過去5年，來自歐洲的研習學生已超過3萬人；台灣赴歐就學人數則近5.5萬人。高教基金會期盼透過歐洲教育者年會等交流平台，進一步尋求研究、人才培育及學生交流等合作機會，擴大台歐高教合作的深度與廣度。

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