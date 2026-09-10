日本暢銷作家湊佳苗談AI：創作終歸要回到人的手

日本暢銷書作家湊佳苗近期訪台，宣傳她的新作「曉星」。面對AI來襲的議題，湊佳苗表示，她不反對AI，但創作終歸要回到創作者的視角及手，寫出來的故事才有意思。

湊佳苗接受中央社專訪表示，她本身常擔任新人文學獎的評審委員，近年她發現使用AI的作品有增加的趨勢，但她覺得用AI寫出來的作品一點意思都沒有，時間序列固定，呈現各種事情的面向也很類似，經常往平淡的道路前行，讀起來像在閱讀部落格或日記。

湊佳苗表示，小說是很複雜的，它有作者想讓讀者看到的部分，也有不想讓讀者看到的安排，讓讀者自己發揮想像力，充滿各種高潮起伏，這也是借由人的手寫出來的故事有趣的地方。

新作「曉星」，是湊佳苗從2022年日本前首相安倍晉三遇刺事件得到靈感，作品分為「手記」與「小說」兩個部分，虛構與非虛構交錯，湊佳苗同時虛構了一個不存在的宗教。

湊佳苗表示，她知道有很多人會因為「宗教」題材就不想閱讀這部作品，跟這部作品會有距離感，但她希望每個人可以將這個故事「當成自己的故事來閱讀」。

湊佳苗首先以實際存在的社會案件當成入口，讓大家看到這樣的案件，進而引發閱讀的興趣，「但這只是一個入口」。

湊佳苗另外做了一個很不一樣的故事設定，就是讓主角的父親成為文學家，「我想要寫的不只是宗教，而是一個跟政治、出版、文壇有關的故事，以及宗教會對這些不同領域造成什麼影響」。

「曉星」的結構十分複雜，有人物內心獨白，有新聞報導分析，有時又交錯各種網路訊息，但都在湊佳苗的統整下，逐漸描繪出當事人的心靈圖像。

湊佳苗提到，她以前嘗試過很多形式，包括書信體、獨白體，「手記」形式是她第一次嘗試，也讓她感受最深刻，因為以當事人說話的方式寫作，更容易片面去截取事件的某一個面向而有所侷限。但也因為這樣的寫作，讓她之後在網路上看到任何新聞或訊息，都不會當作是事件整體來看待，「那只是資訊呈現的塊狀物」。

面對當前網路資訊真假難辨的情況，湊佳苗表示，希望透過這部作品讓讀者體認到，重點不在判斷真假，「而是你必須了解到，這不是事情的全貌」。