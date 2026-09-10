快訊

阿金「跟狗皮地毯合影」笑超嗨 真相曝光百萬人傻眼：身價有6位數

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部發函籲增校務會議學生席次 台學聯盼立院修法

中央社／ 台北10日電

大學陸續開學，教育部近期發函，建議各校將校務會議中的學生代表席次，提升到1/8。台灣學生聯合會今天表示，要達到師生共治理想，應比照歐洲達1/5，盼立院速修「大學法」。

目前正在立法院審議的「大學法」修正草案，關於校務會議學生代表比例各方意見分歧，現行是至少1/10，學生團體主張應占1/8到1/5，但大學校長擔心會擠壓到其他代表席次，導致修法進度較緩慢。

教育部近期發函各大學，建議各校在修法前，可先行提高學生代表比例到1/8，同時也建議教師代表優先由未兼任主管者擔任。各校辦理情形將納入國立大學績效型補助、私校獎補助核配參據。

台灣學生聯合會（台學聯）今天發布新聞稿，肯定教育部在立法院逐條審查「大學法」前，就展現出實際行動。但也強調，學生代表席次至少應占1/5，校務決策才能合理納入學生聲音。

另外，台學聯也點出，校長遴選的改革、確保學生會獨立運作、學生戶籍遷入校內、大學合併須經校務會議同意、公私校規定同步等議題，也在等待「大學法」修法落實，希望政府和朝野政黨堅持改革訴求，回應社會對改革高教環境的期待。

教育部 學生 修法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

校事會議修法爭議 教師、學生團體意見分歧

校事會議修法研商挨轟各說各話 全教產籲廢除、回歸教評會

大學宿舍天堂地獄兩樣情…民團批政策失靈 提5大訴求「比照社宅」

校事會議修法研商 全中教籲廢除：修補已無法解決問題

相關新聞

培育AI跨域人才 教育部向人社領域徵件 最高補助600萬

為回應人工智慧發展及高等教育人才培育轉型需求，教育部啟動「人文智慧AI人才淬鍊計畫」及「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」徵件，鼓勵全國公、私立大學教師及人社領域相關學院參與，每案計畫最高可補助560萬與600萬。

文化部長李遠會面英布克獎執行長 1張照片揭「台灣漫遊錄」翻譯秘訣

「台灣漫遊錄」拿下英國國際布克獎之後，台灣與英國文學界有更多的聯繫。文化部長李遠9日與布克獎基金會（Booker Prize Foundation）執行長蓋比·伍德（Gaby Wood）在倫敦的駐英代表處會面。蓋比送給李遠一張透過「重複曝光」將楊双子與金翎的影像疊在一起的藝術照。她表示，這張照片隱喻譯作的特質、作者和譯者的關係是「兩顆頭，兩個心靈(Two heads，Two minds)」。

教育部發函籲增校務會議學生席次 台學聯盼立院修法

大學陸續開學，教育部近期發函，建議各校將校務會議中的學生代表席次，提升到1/8。台灣學生聯合會今天表示，要達到師生共治理...

運動部成立滿1周年 國教盟肯定適應運動入法 籲3面向補足資源

運動部於9月9日成立滿1周年。國教行動聯盟今天表示，肯定運動部長李洋及行政團隊推動國民體育法修正草案，將適應運動列為專章，強化身心障礙及特殊需求者平等參與運動的保障。國教盟呼籲，運動部與教育部應共同提出校園落實計畫，讓師資支持、教學資源與經費安排逐步到位，使孩子在日常體育課、社團及運動活動中，都有適合自己的參與機會。

缺師救火隊／學校靠家長群組徵才 師資荒突破親師界限

校園缺師持續惡化，代理、代課職缺多次招考仍無人應聘，部分學校得靠家長會、志工和家長群組「廣發英雄帖」找人代課。但「熟悉學校」與「能夠當老師」完全不同，有人代兩個小時，就被學生氣到跑掉。家長團體喊話教育部，別把熱心當常態，應先改善代理教師薪資與年資待遇，建立穩定招聘策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。