教育部發函籲增校務會議學生席次 台學聯盼立院修法

大學陸續開學，教育部近期發函，建議各校將校務會議中的學生代表席次，提升到1/8。台灣學生聯合會今天表示，要達到師生共治理想，應比照歐洲達1/5，盼立院速修「大學法」。

目前正在立法院審議的「大學法」修正草案，關於校務會議學生代表比例各方意見分歧，現行是至少1/10，學生團體主張應占1/8到1/5，但大學校長擔心會擠壓到其他代表席次，導致修法進度較緩慢。

教育部近期發函各大學，建議各校在修法前，可先行提高學生代表比例到1/8，同時也建議教師代表優先由未兼任主管者擔任。各校辦理情形將納入國立大學績效型補助、私校獎補助核配參據。

台灣學生聯合會（台學聯）今天發布新聞稿，肯定教育部在立法院逐條審查「大學法」前，就展現出實際行動。但也強調，學生代表席次至少應占1/5，校務決策才能合理納入學生聲音。

另外，台學聯也點出，校長遴選的改革、確保學生會獨立運作、學生戶籍遷入校內、大學合併須經校務會議同意、公私校規定同步等議題，也在等待「大學法」修法落實，希望政府和朝野政黨堅持改革訴求，回應社會對改革高教環境的期待。