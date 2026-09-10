運動部成立滿1周年 國教盟肯定適應運動入法 籲3面向補足資源

運動部於9月9日成立滿1周年。國教行動聯盟今天表示，肯定運動部長李洋及行政團隊推動國民體育法修正草案，將適應運動列為專章，強化身心障礙及特殊需求者平等參與運動的保障。國教盟呼籲，運動部與教育部應共同提出校園落實計畫，讓師資支持、教學資源與經費安排逐步到位，使孩子在日常體育課、社團及運動活動中，都有適合自己的參與機會。

依運動部公布的修法草案說明，適應運動專章涵蓋平等參與、專用預算、無障礙場域、輔具支持、定期調查及共融賽事等內容。國教盟認為，將參與權利與實際支持一併納入修法規劃，有助於建立更完整的運動平權制度，也期待立法院充分審議、完善相關保障，推進修法。目前本案為行政院通過的修正草案，仍須經立法院審議。⁠

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，對孩子而言，運動平權可以很具體，需要調整活動方式時，有老師協助；需要不同器材時，有資源可用；參與團體活動時，能依自身能力獲得合適的安排。例如依個別需求調整球體大小、活動距離、規則或指令呈現方式，讓孩子有機會與同儕一起參與、練習並累積成就感。政策應支持學校做出這些教學調整，也讓第一線教師獲得必要的專業協助。

國教盟強調，校園適應體育已有法律依據。現行國民體育法第14條，已要求高級中等以下學校及專科學校5年制前3年，針對身心障礙學生提供適應體育教學，保障平等參與體育活動課程。因此，在推進新增專章的同時，政府也應持續落實現行義務，及早進行需求盤點、師資支持與資源整備。

國教盟提出3項建議，盼讓適應體育保障具體進入校園。首先，盤點學生服務需求並建立教師專業支持，由運動部、教育部及地方政府共同掌握各校需求，支持體育教師與特教教師合作，並依實際需求提供專業諮詢、巡迴支援及實務培訓，讓培訓成果真正轉化為課堂上的支持。

其次，明確編列經費，將課程調整、教材器材、輔具、場域改善及專業支持納入經費補助，並優先協助偏鄉及資源不足學校，縮小不同地區的資源落差。第三，公布中央、地方及學校的分工與推動時程，建立明確求助窗口，同時逐年公開服務涵蓋、師資支持及經費執行等成果，納入學生、家長及教師使用經驗，作為後續政策調整依據。

王瀚陽表示，運動部成立進入第2年，期待每一項制度進展，都能往孩子的生活再走近一步。讓需要支持的孩子有適合的參與方式，讓願意協助的老師有足夠資源，讓家長知道遇到困難可以找誰。每個孩子都能安心參與、享受運動，就是全民運動最具體的成果。