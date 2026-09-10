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培育AI跨域人才 教育部向人社領域徵件 最高補助600萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部啟動「人文智慧AI人才淬鍊計畫」及「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」徵件，鼓勵大專校院培育跨領域人才。聯合報資料照
教育部啟動「人文智慧AI人才淬鍊計畫」及「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」徵件，鼓勵大專校院培育跨領域人才。聯合報資料照

為回應人工智慧發展及高等教育人才培育轉型需求，教育部啟動「人文智慧AI人才淬鍊計畫」及「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」徵件，鼓勵全國公、私立大學教師及人社領域相關學院參與，每案計畫最高可補助560萬與600萬。

教育部表示，「人文智慧AI人才淬鍊計畫」以人文社會議題為核心，結合數位智慧科技、AI及數據分析，發展「人文人工智慧」跨域課群及課程模組，培育兼具人文理解、社會分析與智慧科技應用能力跨域人才。計畫每案最高補助400萬元；具備資格並申請「典範特色項目」者，每案可增加160萬元，最高補助達560萬元，申請截止日為115年10月2日中午12時。

另外，「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」則整合大學資源與產業實務場域，推動主動學習、專題導向學習及人機共創，並從學校制度、教師角色、課程設計、外部資源鏈結及學生能力培育等面向推動改革，引導教師由傳授者轉型為學習引導者與AI協作教練。

教育部說明，上述計畫分為推動A類「重點學校發展計畫」及B類「人社學院發展計畫」，每案最高補助額度分別為A類600萬元、B類400萬元，申請至115年10月7日中午12時截止。

過去教育部推動人文社會領域相關計畫，「數位人文跨域人才智慧領航計畫」中，明志科大與永康商圈合作辦理「永康＃藝遊味境」等設計專題，協助商圈進行品牌行銷、街道美化與文化價值重塑，成果榮獲美國IDA國際設計大獎銀獎及佳作；政治大學則將課程結合博物館典藏與展覽實務，對應國家級文化機構需求。

教育部表示，計畫徵件相關訊息可至計畫網站查詢。人文智慧AI人才淬鍊計畫 https://sites.google.com/view/digihumanity/ ；人文社會跨域創新與主動學習推進計畫 https://www.ilink-hss.org/ 。

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