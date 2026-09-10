文化部長李遠會面英布克獎執行長 1張照片揭「台灣漫遊錄」翻譯秘訣

「台灣漫遊錄」拿下英國國際布克獎之後，台灣與英國文學界有更多的聯繫。文化部長李遠9日與布克獎基金會（Booker Prize Foundation）執行長蓋比·伍德（Gaby Wood）在倫敦的駐英代表處會面。蓋比送給李遠一張透過「重複曝光」將楊双子與金翎的影像疊在一起的藝術照。她表示，這張照片隱喻譯作的特質、作者和譯者的關係是「兩顆頭，兩個心靈(Two heads，Two minds)」。

談到「台灣漫遊錄」，蓋比表示自己非常喜歡這本書，形容它「非常聰明、非常巧妙」，故事的結構上有一層又一層的敘事，而兩位主角之間的關係「美麗、複雜又帶著悲劇性」。書裡有大量的食物描寫，但又變得非常政治性，「在我看來，它確實是一部非常有力量的作品。」

蓋比表示，今年5月，她和金翎、楊双子在海伊文學節（Hay Festival）對談。金翎透露，她讀了一些英國作家的作品，希望替角色找到拘謹克制的聲音，「我當時就覺得，這真的非常聰明。」她問兩人願不願意做一點小實驗，讓她用一部1950年代的老相機，為兩人完成一張呈現譯者和作者關係的照片，兩人欣然同意。

「重複曝光」是指在同一張底片或照片檔案上連續拍攝兩次，將兩張不同的影像重疊在一起，創造出充滿藝術感與想像力的獨特視覺效果。蓋比透露，這張藝術照的第一版就送給李遠，她還會洗更大尺寸的照片送給楊双子與金翎。

國際布克獎2002年創立，10年前改變制度，從頒獎給作家改成頒獎給單本翻譯作品。蓋比表示，如此設計一方面鼓勵讀者讀翻譯作品，一方面鼓勵出版社對翻譯作品要有信心。她觀察發現，作品一旦獲得國際布克獎，除了刺激銷售量，也會讓其他國家注意該語種的其他作品。

李遠表示，國際布克獎對台灣最大的啟發是讓看到對翻譯的尊重，作者和譯者平分獎金。「台灣漫遊錄」拿到國際布克獎後，啟發台灣政府認同「譯者也是作家」，為此調整政策，如讓譯者也可以拿到圖書館公共出借權補償金。

「不同國家有不同的閱讀口味和市場。」蓋比表示，她不敢預測台灣文學會在哪個國家受到歡迎，但好的翻譯肯定非常重要。他認為金翎是一個非常好的翻譯，以優美的文筆翻譯複雜的議題、以多元的聲音觸動不同國家與不同世代的讀者。

布克獎基金會在發布本屆得獎新聞時指出，「台灣漫遊錄」是第一部「譯自台灣華語（Taiwanese Mandarin）」的國際布克獎作品。蓋比透露，楊双子與金翎獲獎後，表示她們希望這本書被稱為「譯自台灣華語(translated from Taiwanese Mandarin)」 ，而不是「譯自華語(translated from Mandarin）」。

這樣的表述會對布克獎帶來壓力嗎？「我們尊重作者的意願，也尊重譯者的意願。」蓋比表示，布克獎基金會支持言論自由，「我們不期待所有得獎者有相同的立場」，但書籍提供的是表達的平台，「這就是她們選擇的表達」。

文化部長李遠(右)九日與布克獎基金會執行長蓋比·伍德（Gaby Wood）會面。蓋比送給李遠一張透過「重複曝光」將楊双子與金翎的影像合在一起的藝術照。記者陳宛茜／攝影