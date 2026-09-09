台灣考生多益平均成績達583分 再創歷年新高

TOEIC多益測驗台灣區總代理忠欣公司今天公布2025年成績統計報告，滿分990分，台灣考生於TOEIC聽力與閱讀測驗平均成績達583分，其中聽力317分、閱讀266分，創下歷年新高。此外，台灣電子製造業、紡織業從業者表現，也優於同產業全球平均。

忠欣公司指出，回顧近年表現，台灣TOEIC平均成績自2021年的568分、2022年的571分、2023年的568分，於2024年提升至581分，2025年再進一步來到583分。近兩年平均成績持續站上高點，整體英語聽讀表現呈現向上趨勢。

從產業別觀察，忠欣公司也表示，2025年電子產品製造業考生平均成績555分，高於全球同產業考生的552分；紡織／紙業製造業考生平均527分，亦高於全球同產業的516分。電子產品製造與紡織／紙業製造業，皆是台灣參與國際市場重要產業，兩項產業台灣考生平均成績高於全球同產業考生，反映資訊取得與全球市場往來頻繁的工作環境中，英語溝通能力具有重要性。

忠欣公司執行長巴士誠則指出，英語力是深耕全球供應鏈的即戰力。面對AI浪潮，未來的關鍵已不只是懂英文，而是能在實務中精準溝通，將語言轉化為企業與個人的競爭力。

此外，多益測驗主辦美國教育測驗服務社（ETS）今年也發布「全球英語力報告」，81%受訪企業認為，AI工具導入反而提高了工作場域對英語能力的需求；92%則認為員工英語能力比五年前更加重要。

ETS報告也指出，AI工具普及並未降低英語能力的重要性，反而增加了新的英語使用情境，從搜尋全球資訊、撰寫提示詞，到理解與判讀AI生成內容，工作者需具備一定程度的英語能力，以更有效率地運用工具。