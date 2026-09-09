侯友宜也追鐵拳教育「從頭看到尾」 允任內做好教權支持

新北市議會今天總質詢，包括議員李倩萍、翁震州都關心目前學校教學現場困境，翁震州詢問新北市長侯友宜是否看過近期引發熱議的韓劇「鐵拳教育」，侯友宜秒回「我從頭看到尾」。侯友宜說，劇中反映的師生關係讓許多教師很有感，市府會持續努力讓教師在教學時受到尊重，也讓家長與老師之間能以對等方式溝通，取得更好的平衡。

翁震州指出，鐵拳教育是以韓國真實事件為背景，影集上線後，在台灣、歐美國家引發高度關注與共鳴，反映教育現場的困境。

侯友宜表示，劇中反映的師生、家長與教師間關係，目前老師被尊敬、被尊重的心態大幅減少，學生權利受到重視的同時，也不能忽略教師權利，「尊師重道」這四個字仍要持續朝這個方向努力。

翁震州認為，不一定要回到「尊師重道」沉重概念，最基本的仍是「人與人之間的互相尊重」。

翁震州說，目前校園霸凌申訴案件約有三、四成成案，另有五、六成未成案，教育局應進一步統計分析未成案原因，釐清制度運作過程中的問題與漏洞，避免相關機制遭到濫用。

翁震州認為，教師面對申訴或法律案件時應該要有支持系統，除心理輔導機制，也應提供必要的法律專業資源，避免教師在面對案件時孤立無援，讓老師能安心投入教育工作。

教育局長張明文表示，目前每一案件都有相關輔導及調和機制，無論是生對生、師對生等案件，都會持續強化對教師的支持；尤其學生間相處需要學習，大人也需要適時協助與輔導。

目前教育局也運用AI進行校安相關大數據分析，持續強化教師法律及心理資源，希望盡快把相關支持系統做得更完整。

李倩萍也說，當老師積極處理學生問題，卻可能因此衍生申訴甚至訴訟，最後往往得自己承擔，台北市編列8萬元預算給予教師訴訟支持，平時不一定會用到，但教師一旦有需求，就能立即獲得協助，她希望新北市也能有相關支持。

侯友宜說，教師資源支持及經費編列都會在他這個任期內做好；教育局長張明文也表示，新學年度已成立「教權支持保護小組」，教師若有法律、心理諮商需求，依個案提供專案支持。