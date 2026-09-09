攀岩教練涉強制猥褻仍接觸兒少 人本等籲運動部正視防護漏洞

體育界長期存在權力失衡、性平及運動員權益問題。人本教育基金會等團體今指出，彰化一名羅姓教練遭法院判決強制猥褻、如今卻仍持續接觸兒少，批評現行體育場域防護機制存在漏洞，要求運動部強化私人運動場館管理、建立不適任教練排除機制，並保障勇於發聲的運動員。

人本教育基金會、台灣運動好事協會、台北市女子足球員職業工會今攜手多位立委召開記者會指出，運動部升格成立屆滿一年，體育界原盼藉由行政位階提升，徹底解決運動員長年面臨的權力失衡、結構性歧視及勞動困境。然而，過去一年兒少選手身心受害事件仍頻傳，體育界性平通報及防護體系依舊存在漏洞。

人本教育基金會台中辦公室主任曾芳苑表示，彰化員林一名羅姓教練長期觸碰學員胸部、臀部及大腿等身體部位，並以「保護學員安全」為由要求學員配合，讓兒少不敢出聲；他也經常鼓勵兒少穿著運動背心上課。

曾芳苑指出，去年3月，羅男在其經營的攀岩場內，趁一名未滿18歲女學員練習後休息時，以協助按摩後頸、放鬆肌肉為由，將手伸入女學員衣物內觸摸胸部。女學員拒絕並推開後，羅男仍持續觸摸其腹部及內衣，直到女學員起身抗拒才停止。

經彰化地方法院刑事判決認定，羅男「利用其經營運動場所之機會」故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年2月，二審也維持原判。然而，曾芳苑指出，羅男至今仍在該攀岩場接觸、指導學生。

曾芳苑質疑，一名已經法院判決強制猥褻罪有罪的人，為何仍能在原運動場所繼續接觸兒少？她表示，羅男過去也曾在多所學校授課、帶隊，相關性騷擾問題並非單一個案，涉及多所學校。人本基金會依法院判決結果通知羅男過去曾授課的學校，部分校方卻以「本校已無與羅男合作課程，且受害人非校友，已不在權責範圍內」等理由不予受理。

曾芳苑表示，學校若看到法院判決結果或收到相關通報，理應主動啟動「擴大調查」，確認是否還有其他學生可能受害，並協助後續通報、輔導等程序，校方心態令人不解。

A受害者說，羅男過去曾以「你只是需要有一隻手在你的背後保護，你就敢攀岩了」為由，在攀岩過程中伸手觸碰她的腰部；即使她已經落地，羅男仍未立即收手，還掐著腋下至胸部的地方，讓她感到不適。

A受害者指出，羅男在一審判決出爐後在社群平台發表帶有報復意味的言論，並對指控他的受害者進行性羞辱。她表示，涉案女學生甚至不願在二審提出民事求償，「一個未成年的少女受到性猥褻傷害，還要用犧牲自己權益的方式維護名聲」，令人相當心疼；另一方面，羅男卻仍有餘力對吹哨者提起妨害名譽訴訟。

B受害者說，羅男相關場域後來迅速改名，負責人也更換，粉絲專頁則將原本的「課程」改稱「活動」、授課教練改稱「指導員」，但即使名稱和用語有所改變，兒少招生及羅男持續授課的情況並未改變。她質疑，若只是換名字、換一種說法，兒少保護的風險就會因此消失嗎？

B受害者代表攀岩場所有受害者提出三項要求，包括要求停止羅男目前所有涉及兒童、青少年，以及具有高度信任與權勢關係的授課或工作；要求主管機關正視私人兒少活動場域的制度漏洞；並要求相關合作學校及單位主動清查過去與羅男合作的情形，找出可能尚未被看見的受害者，讓曾受傷害的人能安全說出經歷，也讓羅男為自己的行為負責。

人本基金會表示，運動部推動運動社區化，不能只思考「孩子去哪裡運動」，更應確保「孩子在那裡安全」。因此要求運動部針對本案及私人運動休閒場館建立管理機制，包括對聘用或容許性犯罪者從事教練、指導等兒少接觸工作的場館，依法處以罰鍰或廢止商業登記，並建立教練資格、犯罪紀錄查核及不適任人員排除機制，確保運動社區化同時落實兒少安全。

台灣女足球員工會祕書長焦佳弘表示，運動部提出的《國民運動法》是下一世代推展體育運動的重要法制，修法應彰顯運動權、人權及性別平等價值。然而，目前草案對建立友善性別運動環境、落實各級運動組織性平機制等關鍵規範著墨不足，從既有性平條款的落實、協會理監事性平要求，到新增委員會性別比例規定，都存在落實不足問題。

焦佳弘指出，運動部升格後，各單項協會漠視運動員權益的事件仍接連發生，甚至出現針對勇於發聲運動員的網路出征與輿論撻伐。她認為，目前推動的「運動員委員會」缺乏獨立性與強制力，無法有效保護選手，更難防範發聲後遭秋後算帳、排擠或封殺。若體制無法提供吹哨者及發聲選手實質保障，只會加深寒蟬效應，讓運動改革淪為空談。