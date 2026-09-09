台灣多益考生平均拿到583分 續創新高紀錄

TOEIC（多益測驗）台灣區總代理忠欣公司今天公布2025年成績統計報告，台灣考生平均拿到583分，續創新高紀錄。電子製造業、紡織業從業者的表現，都優於同產業全球平均。

忠欣公司今天發布的成績統計報告指出，台灣考生近年成績呈現提升的趨勢，2021年為568分，2024年提升到581分，今年更是進一步達到583分的歷史新高紀錄，其中聽力平均317分、閱讀平均266分。

從產業別觀察，2025年電子產品製造業考生平均成績為555分，高於全球同產業考生的552分；紡織、紙業製造業考生平均527分，也高於全球的516分。

忠欣公司執行長巴士誠指出，兩項產業考生成績優於全球同產業，印證了英語力正是台灣深耕全球供應鏈的即戰力。面對AI（人工智慧）浪潮，未來的關鍵已不只是「懂英文」，而是能在實務中精準溝通，將語言轉化為企業與個人的核心競爭力。

英語教育正面臨AI的衝擊。多益測驗主辦單位美國教育測驗服務社（ETS）今年發布的「全球英語力報告」指出，81%的受訪企業認為，AI工具的導入反而提高了工作場域對英語能力的需求；92%則認為員工英語能力比五年前更加重要。

ETS因此認為，AI工具的普及並未降低英語能力的重要性，反而增加了新的英語使用情境，從搜尋全球資訊、撰寫提示詞，到理解與判讀AI生成內容，工作者需具備一定程度的英語能力，才能更有效率地運用工具。