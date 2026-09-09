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下班仍忙回家長訊息…醫示警「教師魂」24小時上線恐焦慮失眠

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，門診中不乏教師因教學、親師溝通及家庭壓力，出現焦慮、情緒低落、失眠等問題，提醒教師應為工作與生活設定界線。示意圖。聯合報系資料照
衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，門診中不乏教師因教學、親師溝通及家庭壓力，出現焦慮、情緒低落、失眠等問題，提醒教師應為工作與生活設定界線。示意圖。聯合報系資料照

新學期才剛開始，月底也將迎來教師節，近期教師團體倡議「離線權」，盼除緊急事件外，教師下班後不必持續回覆學校或家長訊息。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，門診中不乏教師因教學、親師溝通及家庭壓力多頭燒，出現焦慮、情緒低落、失眠等問題，提醒教師應為工作與生活設定界線，別讓「教師魂」隨著手機訊息24小時上線。

蘇柏文表示，通訊軟體讓親師溝通更加便利，卻也可能成為教師另一種壓力來源。教師下班後收到家長詢問學生狀況的訊息，常會立即進入工作狀態，開始思考該如何說明、如何回覆，原本只是打算看一下訊息，最後卻不知不覺花上許多時間，壓縮休息及陪伴家人的時間。

蘇柏文指出，教師的壓力不只來自教學，白天還要處理學生狀況、班級經營及學校行政庶務，下班後若持續面對家長訊息，回家又有自己的家庭責任，工作、家長與家庭「蠟燭多頭燒」，即使身體已經回家，腦袋仍很難真正下班。

蘇柏文分享，門診中就有教師因壓力、焦慮或失眠前來求助，有人起初只是感到疲累、腦袋停不下來，後來逐漸出現焦慮、情緒低落或睡眠問題。即使躺在床上，仍反覆想著學生白天發生的事情、家長傳來的訊息或隔天尚未完成的工作，有些人甚至需要使用助眠藥物才能入睡。

針對教師「離線權」，蘇柏文認為，「傳道、授業、解惑」是教師的責任，但不代表必須24小時待命。照顧自己不是自私，設定界線也不代表不關心學生，相關制度仍待討論形成共識，但教師可先從生活中建立工作與休息的界線。

蘇柏文呼籲，教師心理健康不能只靠個人調適，政府及學校應建立更清楚的親師溝通規範、合理行政分工及心理支持機制。若「教師魂」已延伸到下班後，甚至影響情緒、家庭生活與睡眠，應及早尋求專業協助；教師不必以燃燒自己證明是好老師，先照顧好自己，才能有更多力量陪伴學生。

失眠 焦慮 教師 衛福部

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