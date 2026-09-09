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「樹上的德米安」回顧少女時期 薛巧妮獲九歌少兒文學獎

中央社／ 台北9日電
第34屆九歌現代少兒文學獎昨在紀州庵文學森林舉行贈獎典禮。以《樹上的德米安》獲首獎的薛巧妮（右）自文化部政務次長李靜慧（左）手中接獲獎牌。圖／記者曹麗蕙攝影
第34屆九歌現代少兒文學獎昨在紀州庵文學森林舉行贈獎典禮。以《樹上的德米安》獲首獎的薛巧妮（右）自文化部政務次長李靜慧（左）手中接獲獎牌。圖／記者曹麗蕙攝影

第34屆九歌現代少兒文學獎，昨（8）日舉行贈獎典禮，薛巧妮以「樹上的德米安」回顧與重塑自己的少女時期，獲得本屆首獎。

文化部政務次長李靜慧致詞表示，兒少書的服務對象不只是兒童與青少年，更有走過這些成長過程的大人，她強調，每一個年齡層都需要這些閱讀，更期待透過少兒書展與多元跨界媒合，展現文學的力量。

九歌文教基金會董事長李瑞騰致詞表示，面對AI衝擊帶來的創作環境考驗，期許透過評審嚴謹的閱讀與討論，能抵禦AI入侵。

首獎得主薛巧妮表示，成長必然面臨的孤獨感，是每個世代都會遇到的，為此她更感謝生命中種種的機遇。

評審獎由何妤珩以「我的完美替身」獲得，作品娓娓道出青少年對於完美的渴望，雖從孩子的角度出發，也隱含作者對自身的提醒，不要加諸過多的期待在孩子身上。

根據九歌出版提供資訊，本屆作品題材多元且具開創性，透過結合自然知識、哲學思考、科幻冒險與歷史職人等豐富元素，探討青少年面臨的成長與自我探索議題。

評審代表鄭淑華表示，九歌少兒小說的面向已經越來越豐富，她鼓勵創作者們用想像與文學的筆，為孩子描繪一個更遠大的風景。

文學獎 文化部 兒少 青少年 兒童文學 九歌出版社

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