政府帶頭落實員工托育 設166處職場互助教保中心

政府推動「0到6歲國家一起養」，由部會、國營事業帶頭落實員工子女托育，截至今年8月共設置166處職場互助教保中心，提供約9700個名額。

教育部近年協助各政府機關設置非營利幼兒園、職場互助教保服務中心，後者的規模較小，以收托60名幼兒為限，由機關提供空間，委託非營利法人管理，優先招收員工子女，每月繳費最高新台幣2000元。

教育部今天發布新聞稿介紹成功案例，農業部水產試驗所在基隆和平島設置教保服務中心，結合在地特色，規劃許多海洋探索課程，還與消防隊合作推動防災與能源教育。

經濟部新竹產業園區的教保服務中心，鼓勵幼兒在生活情境中探索與學習，每年重陽節都會帶領幼童製作卡片，傳遞關懷與祝福給社區長輩。世界地球日則是走入社區，實際參與環境維護，從生活經驗中體會愛護地球的重要性。

政府機關設置的職場互助教保服務中心，除了收托員工子女外，如果有餘額，也能招收場址同棟建築物的私營公司、非政府組織員工子女，相關資訊可參考「非營利幼兒園」臉書粉絲專頁。