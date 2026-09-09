快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

政府帶頭落實員工托育 設166處職場互助教保中心

中央社／ 台北9日電
教育部9日發布新聞稿介紹政府部門設置「職場互助教保中心」的成功案例，農業部水產試驗所的職場中心結合在地特色，規劃許多海洋探索課程。中央社/教育部提供
教育部9日發布新聞稿介紹政府部門設置「職場互助教保中心」的成功案例，農業部水產試驗所的職場中心結合在地特色，規劃許多海洋探索課程。中央社/教育部提供

政府推動「0到6歲國家一起養」，由部會、國營事業帶頭落實員工子女托育，截至今年8月共設置166處職場互助教保中心，提供約9700個名額。

教育部近年協助各政府機關設置非營利幼兒園、職場互助教保服務中心，後者的規模較小，以收托60名幼兒為限，由機關提供空間，委託非營利法人管理，優先招收員工子女，每月繳費最高新台幣2000元。

教育部今天發布新聞稿介紹成功案例，農業部水產試驗所在基隆和平島設置教保服務中心，結合在地特色，規劃許多海洋探索課程，還與消防隊合作推動防災與能源教育。

經濟部新竹產業園區的教保服務中心，鼓勵幼兒在生活情境中探索與學習，每年重陽節都會帶領幼童製作卡片，傳遞關懷與祝福給社區長輩。世界地球日則是走入社區，實際參與環境維護，從生活經驗中體會愛護地球的重要性。

政府機關設置的職場互助教保服務中心，除了收托員工子女外，如果有餘額，也能招收場址同棟建築物的私營公司、非政府組織員工子女，相關資訊可參考「非營利幼兒園」臉書粉絲專頁。

托育 職場 教保員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

防震觀念靠實作扎根！桃消大林分隊前進幼兒園傳授避難知識

不是紙上談幼教！南華大學生自編自演兒童劇 300多名幼兒當「考官」

竹市香山首座大型公托開工！明年3月可收托40名幼兒

基隆提出幼兒園全面裝設監視器 教團抗議：加重親師不信任、師資流失

相關新聞

攀岩教練涉強制猥褻仍接觸兒少 人本等籲運動部正視防護漏洞

體育界長期存在權力失衡、性平及運動員權益問題。人本教育基金會等團體今指出，彰化一名羅姓教練遭法院判決強制猥褻、如今卻仍持續接觸兒少，批評現行體育場域防護機制存在漏洞，要求運動部強化私人運動場館管理、建立不適任教練排除機制，並保障勇於發聲的運動員。

台灣多益考生平均拿到583分 續創新高紀錄

TOEIC（多益測驗）台灣區總代理忠欣公司今天公布2025年成績統計報告，台灣考生平均拿到583分，續創新高紀錄。電子製...

下班仍忙回家長訊息…醫示警「教師魂」24小時上線恐焦慮失眠

新學期才剛開始，月底也將迎來教師節，近期教師團體倡議「離線權」，盼除緊急事件外，教師下班後不必持續回覆學校或家長訊息。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，門診中不乏教師因教學、親師溝通及家庭壓力多頭燒，出現焦慮、情緒低落、失眠等問題，提醒教師應為工作與生活設定界線，別讓「教師魂」隨著手機訊息24小時上線。

免費營養午餐老師抱怨承擔剩食KPI？北市教育局長：從來沒有過

台北市成淵高中國中部前天營養午餐疑似食物中毒，有87名學生腹瀉、上吐下瀉，北市府已將供餐業者勒令停業、廠商解約；現在又傳出，有基層老師抱怨，教育局要老師承擔剩食KPI？教育局長湯志民澄清，「從來沒有過。」學生的廚餘處理是用獎勵制度。

台文館攜手英國寫作中心啟動新銳譯者計畫 李遠見證讓世界讀台灣故事

被石板路與都鐸式建築圍繞的諾里奇(Norwich)， 是英格蘭首座被聯合國教科文組織認證的文學之城（UNESCO City of Literature），也是愛丁堡(蘇格蘭)之後英國第二座文學之城，擁有悠久的文學翻譯與獨立出版傳統。文化部長李遠8日拜訪此地，見證國立台灣文學館與英國國家寫作中心（National Centre for Writing)簽署「新銳譯者導師培訓計畫（Emerging Translator Mentorships Programme）」。

「樹上的德米安」回顧少女時期 薛巧妮獲九歌少兒文學獎

第34屆九歌現代少兒文學獎，昨（8）日舉行贈獎典禮，薛巧妮以「樹上的德米安」回顧與重塑自己的少女時期，獲得本屆首獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。