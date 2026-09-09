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青年暑期社區職場體驗 媒合700人深入在地一個半月

中央社／ 記者陳至中台北9日電
教育部舉辦「青年暑期社區職場體驗計畫」，今年成功媒合約700名青年，進入全台328個非營利組織1.5個月，深入認識在地需求並累積職場經驗。圖／教育部提供
教育部舉辦「青年暑期社區職場體驗計畫」，今年成功媒合約700名青年，進入全台328個非營利組織1.5個月，深入認識在地需求並累積職場經驗。圖／教育部提供

教育部舉辦「青年暑期社區職場體驗計畫」，今年成功媒合約700名青年，進入全台328個非營利組織1.5個月，深入認識在地需求並累積職場經驗，預計13日在台北分享成果。

教育部鼓勵35歲以下青年運用暑假的時間，前往非營利組織體驗，由政府提供薪資新台幣4萬4250元（1.5個月），並有平安保險及關懷協助。

教育部今天發布新聞稿指出，今年度共成功媒合約700名青年，並選出25組團隊，將在台北舉辦成果競賽。

成功大學外國語文學系學生翁涵容、清華大學藝術與設計學系設計組學生廖以穎前往「社團法人雲林縣雲林故事人協會」體驗職場，協力完成導覽解說、繪本行銷、故事分享會以及暑期夏令營活動企劃與執行等多項任務。

廖以穎分享，職場體驗期間最大的突破，是從一開始的焦慮不安，到後期能自信地與訪客侃侃而談，逐步建立人際溝通的信心。

翁涵容也提到，協會夥伴對於文字的高敏感度，幫助她修正用詞，學會如何精準表達，步入職場可更順利地面對不同客群。

教育部指出，「青年暑期社區職場體驗計畫」每項成果背後，都有青年初入職場時的陌生與摸索，到逐漸找到自己的角色、發揮專業，甚至提出創新想法的成長故事。歡迎民眾本月13日到場參觀成果競賽，也可觀看活動直播。

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