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免費營養午餐老師抱怨承擔剩食KPI？北市教育局長：從來沒有過

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市教育局長湯志民今天說明外界質疑，傳有基層老師抱怨，教育局要老師承擔剩食KPI？湯今澄清，「從來沒有過。」記者胡經周／攝影
台北市教育局長湯志民今天說明外界質疑，傳有基層老師抱怨，教育局要老師承擔剩食KPI？湯今澄清，「從來沒有過。」記者胡經周／攝影

台北市成淵高中國中部前天營養午餐疑似食物中毒，有87名學生腹瀉、上吐下瀉，北市府已將供餐業者勒令停業、廠商解約；現在又傳出，有基層老師抱怨，教育局要老師承擔剩食KPI？教育局長湯志民澄清，「從來沒有過。」學生的廚餘處理是用獎勵制度。

北市教育局長湯志民今受訪表示，對於有基層老師疑似抱怨要由老師承擔剩食KPI？湯志民澄清，從來沒有過。學生的廚餘處理是用獎勵制度，而且是以由團膳業者做秤重處理。還有衛生組長、就是學校行政同仁是拍照存檔了解廚餘狀態。

若剩食多，湯志民說，後續就是會進行菜色調整，因為如果有哪一些剩食比較多，可能可以了解是不是做得不好吃？或學生比較不喜歡吃？都可以做一些餐點設計的調整。沒有讓老師參與這個廚餘的處理。

台北市長蔣萬安今天被問及，後續是否學生都能供餐無虞，吃到營養午餐？蔣說，教育局已即刻啟動供餐備援機制，確保孩子用餐不受影響。

湯志民今也說明營養午餐食物中毒案的後續處理，湯說，昨天因爲有蠻多學生受到影響，昨天衛生局因超過50人以上要求業者停業，教育局也因為重大情節狀態，也已經請學校終止契約。至於廠商對國中部供餐部分，該業者就是要停止供餐，教育局也啟動備援的廠商協助供餐，所以孩子的供餐沒有問題，也都有跟廠商確定，可以讓孩子安心用餐。

媒體追問，是否去檢視其他學校的免費營養午餐？湯志民表示，因為這是第一次高中熱食部參與國中營養午餐，這部分教育局會加強相關稽核。

蔣萬安今天也重申四點作為，蔣說，發生營養午餐疑食物中毒，北市府第一時間我們即刻進入校園採樣送驗，同時衛生局也即刻對業者勒令停業，而且教育局也要求學校跟廠商解約。我們也即刻啟動了供餐的備援機制，來確保孩子用餐不受影響。

蔣說，目前掌握，發生午餐問題的國中受影響孩子，所有的孩子也都全數到校，另一方面市府也成立府級專案來追蹤、關懷孩子的健康、身體狀況以及後續的整個情形。市府也即刻對食材進行溯源，以及環境的全面清消，以及對於包括烹調、運送的每一個環節仔細地逐一檢視，我們也針對全台北市所有校園食安進行擴大的無預警抽查及相關的稽查。

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