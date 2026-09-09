台文館攜手英國寫作中心啟動新銳譯者計畫 李遠見證讓世界讀台灣故事

被石板路與都鐸式建築圍繞的諾里奇(Norwich)， 是英格蘭首座被聯合國教科文組織認證的文學之城（UNESCO City of Literature），也是愛丁堡(蘇格蘭)之後英國第二座文學之城，擁有悠久的文學翻譯與獨立出版傳統。文化部長李遠8日拜訪此地，見證國立台灣文學館與英國國家寫作中心（National Centre for Writing)簽署「新銳譯者導師培訓計畫（Emerging Translator Mentorships Programme）」。

在擁有600年歷史的中世紀建築龍廳(（Dragon Hall）中，英國代表處文化組組長楊婷媜代表國立台灣文學館與英國國家寫作中心執行長兼創意總監寶菈・桑契斯（Paula Sanchez）簽署「新銳譯者導師培訓計畫」。此一計畫向全球招募有志投入台灣文學英譯的人才，透過導師培訓及專業交流，培養下一世代台灣文學英譯人才。

李遠表示，國立台灣文學館今年首度與英國國家寫作中心合作，將在該中心2026/27年度「新銳譯者導師培訓計畫」中增設「Literature from Taiwan」組別，向全球招募有志投入台灣文學英譯的人才。他表示，台灣過去跟英國有許多合作的計畫，這是第一次跟國家寫作中心合作，希望未來能有更多的合作、向英國介紹更多台灣文學。

「MOU的簽訂鞏固我們與台灣的堅實關係。」英國國家寫作中心董事會主席艾倫・沃特斯（Alan Waters）表示，英國國家寫作中心很榮幸在「台灣漫遊錄」得獎獲得廣大矚目之前，就已經開始台灣文學的推廣工作。中心在2024年曾接待2位台灣文學譯者駐村，同時協助異鄉客出版社（The Strangers Press）出版5本部分篇章翻譯的小型台灣文學作品書冊推介等。他透露，2026/27計畫已收到16份申請，以此類計畫來說數量相當高。

艾倫也預告，2027年將與台灣進一步建立駐村合作，並在2027年春天辦理台灣文學節活動，向諾里奇及國際讀者引薦更多優秀的台灣作家，「這不僅將豐富諾里奇當地的藝文版圖，更將持續深化諾里奇這座城市與台灣之間的關係」。

英國國家寫作中心的所在地「龍廳」，由商人羅伯特·托普斯於1430年建造。核心的貿易大廳長26公尺、使用了500多根橡木，裝飾了15條波羅的海橡木龍，並擁有精美的冠柱式屋頂。龍廳基金會志工代表表示，龍廳曾是展示、儲存和銷售諾里奇羊毛商品的地方，2015年由國家寫作中心進駐，成為國際故事和文字交易中心，「就像當年銷售羊毛一樣，這裡銷售寫作和故事，和全世界進行文字的交易。」

在文化部長李遠(中)的見證下，英國代表處文化組組長楊婷媜(左)代表國立台灣文學館與英國國家寫作中心執行長兼創意總監寶菈・桑契斯（Paula Sanchez）簽署「新銳譯者導師培訓計畫」。記者陳宛茜／攝影