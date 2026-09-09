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過度依賴數位化 數理、閱讀能力下滑中

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】數位化普及卻無法提升學生表現！國際學生能力評估計畫 (PISA) 報告指出，全球學生的閱讀數學能力出現顯著下滑，反映出數位化程度提升與教育成效之間未必成正比。專家警告，全球教育體系正面臨慢性師資短缺，與學生注意力縮短的雙重挑戰。

數位普及 認知推理下降

歐洲新聞網》報導，經濟合作暨發展組織的PISA評估顯示，儘管各國近年大規模推動學校數位化，但多國學生的數學與閱讀成效卻呈現集體退步的現象。研究指出，過度依賴數位工具與螢幕使用，不僅未能如預期提升學習效率，反而削弱了學生的基礎認知與邏輯推理能力。

對此，教育決策者不得不重新評估課堂數位的運用程度。教育學家建議，各國政府應重新審視教育科技的配置策略，並在數位學習與傳統基礎閱讀訓練之間尋求合理平衡，避免學生過早過度依賴電子裝置。

師資短缺課堂危機

國際教育組織》報導，由於教師薪資待遇佳景不再且工作負荷過重，導致優秀師資大量流失，許多學校不得不提高師生比或聘用非合格教師，嚴重影響教學質量。全球教師工會聯盟指出，學生學習成就下降的深層原因，在於長期嚴重的師資短缺以及學生專注力下降。

隨著各國陸續提出推廣數位學習或更新教學大綱的計畫，但教育專家強調，高質量的師資與健全的課堂互動才是提升學習成效的核心。因此，唯有改善教師的工作條件與待遇，並協助學生重建優良的專注習慣，才能從根本化解這場全球性的教育危機。

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