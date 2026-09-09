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逾半體育生身心過載 兒盟提醒3大隱憂

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
兒盟最新調查發現，三分之二體育生曾超時訓練，近半數因頻繁公假落後課業進度，逾半數身心過載，對訓練意義與未來出路感到迷惘。示意圖。聯合報系資料照
兒盟最新調查發現，三分之二體育生曾超時訓練，近半數因頻繁公假落後課業進度，逾半數身心過載，對訓練意義與未來出路感到迷惘。示意圖。聯合報系資料照

運動部長李洋日前宣示體育班將「系統性轉型」，牽動逾三萬名體育班學生未來。兒福聯盟最新調查發現，基層校園仍普遍存在「超時訓練、課業落後、身心過載」三大隱憂，三分之二體育生曾超時訓練，近半數因頻繁公假落後課業進度，逾半數身心過載，對訓練意義與未來出路感到迷惘。

兒盟昨發表「二○二六體育班暨體育校隊兒少概況調查報告」，調查對象為國高中的現役體育生。兒盟研究暨組織發展處處長黃韻璇表示，調查顯示，超過九成的體育生從運動中獲得成就感，也有百分之四十三學生表示透過體育專項翻轉人生。

但有百分之六十六點六的體育生表示曾平日訓練超過三小時，甚至有百分之十八點六曾遭遇「連續超過三小時未獲休息」的極端式訓練。有百分之十五點六曾單日訓練長達八小時以上。

百分之卅八點七的體育生認為訓練占用了大部分讀書時間，百分之四十九點五學生反映曾因訓練或出賽請假而跟不上課業進度。

高強度訓練與受教時間壓縮，也對身心健康與未來規畫帶來挑戰，百分之五十六點四學生曾懷疑訓練意義，百分之四十六點五坦言對運動熱情逐漸消退，且女性成就感較低、倦怠感較高。

面對轉型時刻，兒盟提出四大呼籲，包括落實訓練時數與公假規範、培訓教練正向管教能力、關注女選手需求並強化多元職涯輔導及家長回歸支持陪伴，共同守護孩子的運動夢想。

體育 兒福聯盟 運動部

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