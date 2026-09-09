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國中小校外導護風險高 教師工會盼專責人力

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

全台中小學近日開學，校外導護安全爭議受關注。九大教師工會表示，肯定屏東縣政府近期積極招募青年義交投入交通維護工作，並將校園導護人力納入重點，認為此舉展現解決校外導護問題的善意與行動力。工會呼籲全國各縣市政府正視校外導護問題，應跟進屏東模式。

針對校外交通導護議題，台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會昨聯合發布新聞稿。

台教產理事長郭彥成表示，依據「道路交通管理處罰條例」，教師並無指揮交通的公權力。長期以來，教師被要求在缺乏法律保障、缺乏專業訓練的情況下，站在校外危險路口擔任「人肉盾牌」。過去已發生多起令人遺憾的教師執行導護期間傷亡事件，校外導護議題討論已久，不應再被忽視。

屏東縣教育產業工會理事長郭瑋真指出，屏東縣政府近期透過招募青年義交等積極作法，另闢專責人力投入校園周遭交通疏導，協助上下學時段交通引導，屏東縣政府願意展現誠意、跨出關鍵改革的一步，值得各界肯定。這份積極作為不僅為當前困頓的教育現場增添善意，更為全台地方政府樹立良好示範。

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