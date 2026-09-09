PISA放榜／教團憂雙峰化 籲搶救後段班

「國際學生能力評量計畫二○二五（ＰＩＳＡ）」昨日公布結果，台灣於科學、數學、閱讀三項均穩居國際前段班。教師團體則提醒，各項評量中有逾一成學生未達基礎水準；國內「雙峰化」學習問題依然存在，教育部要關注後段學生。

全教總高中委員會主委巫彰玫則談到，肯定台灣學生成績持續進步，但以各項評比觀之，還是有逾一成的學生未達基礎水準，會考等國內大型考試，「雙峰化」學習問題也存在。本次國際排名固然好，但沒辦法凸顯後段學生的學習問題。

巫彰玫指出，教育部還是得回頭檢視，要如何投入資源以緩減學習落差，還是要降低班級人數、行政減量，才能把教育做好。教育部要真正關注到後段學生，「學力」才能整體提升。

台教產副理事長葉明政表示，今年東亞國家中國大陸、台灣、日本、韓國等表現均佳，反而是芬蘭跌出前十名。ＰＩＳＡ國際記者會上特別提到東亞國家的優勢是完善的基礎教育環境，同時也具備高專業化與高標準的教師團隊。

葉明政指出，教育部多認為評比優良歸結於政策，但應歸結於台灣擁有優秀、專業的教師群，且教師均具備持續精進的能力，教育部應珍惜、正視國內教師環境，在「看榜」沾光之餘，若無視師資崩盤危機，也是在親手摧毀國際稱讚的台灣教育基石，呼籲挽救人才流失危機，精簡行政；也要強化教學專業支持，充實人力與資源。