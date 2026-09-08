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讀書共和國創辦人郭重興辭世 文化部將呈請總統褒揚

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
讀書共和國出版集團創辦人暨社長、郭怡美書店創辦人郭重興昨日辭世，享壽77歲。聯合報系資料照
讀書共和國出版集團創辦人暨社長、郭怡美書店創辦人郭重興昨日辭世，享壽77歲。聯合報系資料照

讀書共和國出版集團創辦人暨社長、郭怡美書店創辦人郭重興昨日辭世，享壽77歲。文化部長李遠表示，郭重興投身出版產業近40載，以獨創的出版平台制度培育無數出版人才，為台灣書市注入豐沛的活水，其對思想啟蒙、閱讀推廣與文化發展貢獻卓著，將呈請總統褒揚。

讀書共和國表示，創辦人郭重興於2026年9月7日因病辭世，享年77歲。郭重興高中畢業後買下新潮文庫第一冊《羅素回憶錄》。他後來回憶，那次閱讀讓他第一次感受到「世界原來這麼大」，不知道的世界突然在眼前打開。

讀書共和國指出，郭重興原就讀森林系，但把時間花在哲學、歷史與人文閱讀上，後來轉而重考哲學系。赴美後讀過電腦，也短暫研讀中國史。回到台灣後，因一則出版社徵求編輯的廣告，才把他帶入出版業。進入出版業後，郭重興認為，出版的根本不只是資金、規模或市場，而是閱讀的人、想要開創某種可能性的人。

「一個編輯，就是一家出版社。」這句話後來成為讀書共和國的出版理念。郭重興相信，有性格的出版社必須從人的閱讀、經驗與判斷中長出來，而不是由中央統一規定應該成為什麼樣子。

郭重興曾是城邦出版集團創社元老之一，也是貓頭鷹出版社創辦人，2000年創立讀書共和國出版集團。文化部指出，郭首創將集團打造為後勤支援平台，提供財務、業務與發行資源，讓旗下總編輯擁有高度自主權，成為獨立運作的準經營者。

讀書共和國旗下孕育出木馬、左岸、八旗等約60個出版品牌，出版領域涵蓋文學、歷史、科普、人文與社會科學，並致力出版優質本土作品，為表彰其對台灣出版產業的耕耘與影響，文化部特別於2017年頒贈第41屆金鼎獎「特別貢獻獎」予郭重興。

除了出版志業，郭重興也將位於大稻埕的祖厝重新修復，創辦「郭怡美書店」，為實體書市點燃新的燈火，更促成在地文史傳承與閱讀空間的結合。

文化部表示，郭重興不僅是出版企業家，更是孕育文化多樣性的重要推手，其辭世為文化界一大損失，但其留下的豐碩出版成果，將持續啟發世代台灣人。

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