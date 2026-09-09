PISA放榜全球成績下滑 我國科學素養排第4新高

台灣ＰＩＳＡ國家研究中心與經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ），昨日公布我國學生參加「國際學生能力評量計畫二○二五」結果。各國學生表現在疫情後呈現持續下滑趨勢，台灣的閱讀下降七分、數學降一分，科學提升兩分，學者指出，科學素養創歷史新高，我國長期深耕科學教育已展現成果。

ＰＩＳＡ每三年辦理一次，本屆主測考科為科學，共有九十一個國家與經濟體、逾七十六萬名十五歲學生參與，規模為歷來最大；我國計有二九二校、七二七九名學生參加施測。

教育部、台師大昨日下午與全球同步公布結果，本次參與國家的科學、閱讀及數學素養平均分數分別為四八六分、四六六分及四六九分，較二○二二分別下降五分、十六分及十一分。

台灣學生科學素養平均五四○分，較前次測驗增加兩分，國際排名第四，創歷屆最佳成績；閱讀成績五○八分，較上次下降七分，國際排名第三；數學成績五四六分，較上次下降一分，國際排名第四。

此外，歷屆ＰＩＳＡ都會外加施測一個創新領域，本屆為「數位時代的學習」，在「運算式問題解決能力」部分，台灣學生平均五五一分，排名第五。

台師大終身榮譽國家講座教授蔡今中表示，儘管全球學生素養分數普遍下降，台灣仍維持亮眼表現，尤其科學素養更創歷史新高，顯示我國長期深耕科學教育已展現成果，也是支撐科技發展與國家競爭力的重要基礎。

針對全球ＰＩＳＡ成績下滑的原因，蔡今中坦言，自己也感到驚訝，但僅從ＰＩＳＡ學生測驗及問卷資料，無法直接判斷背後成因。學生學習表現涉及多重因素，不能單憑現有數據下定論。

蔡今中也提到，ＰＩＳＡ目前的閱讀素養題目仍以長篇文本為主，這可能與現代學生的閱讀習慣有所落差。下一屆ＰＩＳＡ將以閱讀為主測領域，題目設計也將大幅調整，增加多元文本，不再局限於文字，甚至納入影音內容，更貼近現代學生的閱讀型態。

台師大教育學院院長劉惠美則認為，成績變化也可能與「世代差異」有關。常聽到教師形容學生「一代不如一代」，但不同世代學生所具備的能力可能有所不同，過去較重視考試表現的能力，未必涵蓋現代學生的社交、自我表達等其他能力，不能單純以過去的標準判斷現代學生的學習能力。