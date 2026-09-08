表現亮眼！PISA評比顯示：台灣女學生科學、閱讀表現優於男性

3年一度的國際學生能力評量計畫（PISA 2025）結果今天公布，台灣女學生在閱讀的表現高過男性達39分，科學表現也首度呈現「女優於男」的情況，但專家認為與作答心態有關。

台灣師範大學、教育部今天傍晚共同公布由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的PISA 2025調查研究結果。台灣學生（15歲）在科學、閱讀、數學3個領域，都居世界前5名，表現相當亮眼。

然而進一步分析性別差異，台灣女性在閱讀領域平均高出男性39分，與OECD國家平均女比男高31分的趨勢一致。數學領域女比男低1分，OECD國家則是低12分。

比較特別的是在科學領域，PISA 2022台灣女性比男性低3分，但到PISA 2025，女性反超男性11分，是近年差距最大一次。相比之下，OECD國家女性只比男性高2分。

這樣的結果讓學者相當好奇，因為一般認為科學應是男性的強項。台灣PISA計畫主持人蔡今中推測，可能與測驗時的心態有關，抽測時都會告知學生是過程全匿名，結果不會告訴老師、家長，男學生較容易產生消極應對的態度，有些人索性就趴在桌上放棄作答，相對之下女學生作答比較積極。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心（心測中心）副主任曾芬蘭表示，PISA結果出爐後，他們特地拿出國中教育會考成績對照，發現男、女性自然科的表現並沒有顯著差異，因此現階段很難斷言台灣女性的科學表現有超過男性。

教育部國民及學前教育署長彭富源則指出，近年確實有提出多項措施，鼓勵女性投入科學領域，例如邀請傑出的女科學家進入校園分享。他相信在這些政策的推廣下，對鼓勵女性投入科學、產生對科學的興趣，確實有正面的幫助。