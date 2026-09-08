讀書共和國創辦人郭重興辭世 文化部將呈請總統褒揚

讀書共和國出版集團創辦人暨社長、郭怡美書店創辦人郭重興7日辭世，享壽77歲。文化部將呈請總統明令褒揚。

根據文化部發布新聞稿，文化部長李遠聞訊深表哀悼與不捨，並表示，郭重興投身出版產業近40載，以獨創的出版平台制度培育無數出版人才，為台灣書市注入多元且豐沛的活水，其對台灣思想啟蒙、閱讀推廣與文化發展貢獻卓著。

新聞稿指出，郭重興曾是城邦出版集團創社元老之一，也是貓頭鷹出版社創辦人，之後創立「讀書共和國出版集團」，秉持「一位編輯就是一間出版社的老闆」理念，首創將集團打造為後勤支援平台，提供財務、業務與發行資源，讓旗下總編輯擁有高度自主權，成為獨立運作的「準經營者」。

在郭重興「尊重編輯、信任專業」的理念下，讀書共和國旗下孕育出包含木馬、左岸、八旗等各具特色的出版品牌，出版領域涵蓋文學、歷史、科普、人文與社會科學，並致力出版優質台灣本土作品，為表彰其對台灣出版產業的長期耕耘與深遠影響，文化部特別於2017年頒贈第41屆金鼎獎「特別貢獻獎」予郭重興。

除了出版志業，郭重興近年更投入實體書店經營，將位於大稻埕的祖厝重新修復，創辦「郭怡美書店」，此舉不僅為台灣實體書市點燃新的燈火，更促成在地文史傳承與閱讀空間的美好結合。

文化部表示，郭重興一生無私奉獻，不僅是一位極具前瞻視野的出版企業家，更是孕育文化多樣性的重要推手，其辭世為台灣文化界一大損失，但其留下的豐碩出版成果，將持續啟發世代台灣人。