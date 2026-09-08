「一個編輯就是一家出版社」 郭重興辭世…過往成就台灣特別風景

資深出版人、「讀書共和國出版集團」創辦人郭重興7日過世，他生前奉行「一個編輯就是一家出版社」，讓集團旗下品牌百家爭鳴，蔚為台灣出版界一道特別的風景。

「讀書共和國出版集團」今天在臉書（Facebook）官方粉絲頁，以「讀書共和國創辦人郭重興辭世——一生相信閱讀、相信編輯，也相信書能打開更大的世界」為題發文悼念。

文中特別提到，郭重興兒時家中便有不少日本書籍與雜誌，留學日本早稻田大學的父親會買「文藝春秋」回家閱讀，家裡也看得到香港出版的兒童刊物「兒童樂園」，書與閱讀很早便成為郭重興生活的一部分。

真正令郭重興「眼界一開」的是他高中畢業後自己買了志文出版社「新潮文庫」第一冊「羅素回憶錄」，讓他第一次強烈感到「世界原來這麼大」，彷彿一個原本不知道的世界突然在眼前被打開。

郭重興原本就讀森林系，卻把時間花在哲學、歷史與人文閱讀上，後來重考哲學系，赴美深造時讀過電腦，也短暫研讀中國史，回到台灣後，一則出版社徵求編輯的廣告，把他帶入出版業。

文中提到，郭重興進入出版業之後，逐漸了解出版的根本不只是資金、規模或市場，而是人，包括閱讀的人、想要開創某種可能性的人。

郭重興相信，有性格的出版社必須從人的閱讀、經驗與判斷中長出來，而不是由「中央」統一規定應該成為什麼樣子。他甚至曾形容，自己最希望看到的是每個總編輯都能「各自成為王國」。

2022年郭重興回歸家族在大稻埕的歷史，在迪化街創辦郭怡美書店，對郭重興而言，開書店的理由並不複雜，歸根究柢想做的仍是「推廣閱讀」。

郭重興擔心的是，當實體書店愈來愈少，人們尤其是年輕人，會逐漸失去「接觸書、認識書」的地方。一個成熟讀者可以直接上網搜尋自己知道的書，但一個十四、五歲的孩子，往往還不知道自己應該找什麼。

對郭重興而言，書店存在的意義，就在於讓這樣的讀者第一次看見、認識那些原本不知道的書。

郭重興對書店有一個很直接的定義，「我認為書店是書的展演的地方，不只是堆書的地方，讓人家來這裡看到書、認識書」，他說「書店會吸引人是靠它的重量，重量只有一件事，就是書」。

文末提到「相關治喪事宜，將依家屬安排辦理」。