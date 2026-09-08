桃園中外師共聚共識營 從星空、AI到EMI開展雙語教育新視野

桃園市教育局於9月8、9日辦理「2026桃園市國小中外師培訓共識營」，邀集雙語教育學校及教育部引進外籍教育人員計畫學校校長、行政人員及中外籍教師共同參與，逾300名教育夥伴齊聚一堂。今年活動以「讓語言成為翅膀，讓教育引導夢想」為精神主軸，從國際視野、科技應用到教學實踐，凝聚新學年度雙語教育推動共識。

共識營邀請教授孫維新以「仰望星空，連結世界：雙語教育下的科學素養與未來想像」揭開序幕，從天文科學與太空探索出發，帶領教育工作者重新思考語言、知識與世界之間的連結。

此次培訓也將「AI與EMI教學實踐」列為重要特色，課程從AI賦能雙語教育、AI融入雙語教學實作，到EMI概論與工作坊，引導教師思考如何善用AI協助備課與課程設計，並掌握以英語作為學習媒介的教學精神。

雙語教育要真正走進校園，中外師之間的理解與合作更是關鍵。因此，本次共識營亦從「跨文化溝通與協作」出發，並依校長、行政人員及中外籍教師不同角色規畫課程，從課程領導、外師專業價值到差異化教學、肢體語言及英語繪本應用，讓不同教育夥伴都能在共同目標下找到自己的角色。

此外，為協助外籍教師更順利融入桃園校園及在臺生活，活動亦整合桃園雙語專案、教育局教學資源、外師聘僱與生活資訊，並安排生活安全與犯罪防治宣導，從教學專業到生活適應建立支持，讓外籍教師能更安心投入學校教學，並與本國教師建立長期合作關係。