PISA全球成績下滑 台灣2降1升、3科穩居全球前4

台灣PISA國家研究中心與經濟合作暨發展組織（OECD）今日公布我國學生參加「國際學生能力評量計畫2025」（PISA 2025）結果。各國學生表現在疫情後呈現持續下滑趨勢，台灣則僅閱讀下降7分、數學下降1分，科學提升2分。針對全球成績下滑，台師大終身榮譽國家講座教授蔡今中表示，他也很驚訝，但學生學習表現涉及多重因素，僅從PISA現有資料仍無法直接判斷背後原因。

PISA每3年辦理一次，台師大今日下午與全球同步公布結果，本次OECD國家PISA 2025科學、閱讀及數學素養平均分數分別為486分、466分及469分，較PISA 2022分別下降5分、16分及11分。

相較之下，台灣學生表現相對穩定，科學素養較上次提升2分，閱讀下降7分、數學僅下降1分，三項表現均優於OECD平均變化。其中，台灣科學素養平均540分，排名全球第4，創歷屆新高；閱讀508分，排名第3；數學546分，排名第4。

針對全球PISA成績下滑的原因，台師大終身榮譽國家講座教授蔡今中坦言，自己也感到驚訝，但僅從PISA學生測驗及問卷資料，無法直接判斷背後成因。學生學習表現涉及多重因素，不能單憑現有數據下定論。

蔡今中也提到，PISA目前的閱讀素養題目仍以長篇文本為主，這可能與現代學生的閱讀習慣有所落差。下一屆PISA將以閱讀為主測領域，題目設計也將大幅調整，增加多元文本，不再侷限於文字，甚至納入影音內容，以更貼近現代學生的閱讀型態。

台師大教育學院院長劉惠美則認為，成績變化也可能與「世代差異」有關。常聽到教師形容學生「一代不如一代」，但不同世代學生所具備的能力可能有所不同，過去較重視考試表現的能力，未必涵蓋現代學生的社交、自我表達等其他能力，因此不能單純以過去的標準判斷現代學生的學習能力。

教育部強調，PISA評量結果是檢視我國學生學習表現及精進教育政策的重要參考。本次PISA 2025台灣表現優異、穩居國際前段，除感謝第一線教師長期投入教學，也感謝學校與家長共同支持學生學習。

教育部表示，未來將持續以學生學習為核心，依據評量結果精進課程教學、教師支持及資源配置，兼顧學習品質與教育公平，讓每位學生都能適性發展，具備面對未來社會所需的關鍵能力。