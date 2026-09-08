國際人工智慧奧林匹亞競賽 台灣小將摘3銀4銅佳績

教育部補助國立中央大學資訊工程學系辦理第三屆國際人工智慧奧林匹亞競賽（IOAI 2026）國家隊選拔、培訓及參賽工作，今年計108個國家與地區、466名參賽學生中，我國8位學生獲得3銀4銅佳績，最佳個人排名為第44名。

中大今天表示，今年於哈薩克舉行第三屆國際人工智慧奧林匹亞競賽，台灣共獲三銀四銅佳績。三位銀牌獲獎者為台中一中學生洪鈞睿，個人排名第44名；台北市立中崙高中學生溫恩翰，個人排名第47名；台南一中學生王泓閔，個人排名第97名。

也有四位學生獲得銅牌，分別為高雄中學學生顏康宇，個人排名第113名；高雄女中學生黃品薰，個人排名第125名；台北市非學校型態實驗教育學生謝孟杉，個人排名第156名：以及台北市私立靜心高中學生邱彥淞，個人排名第162名。

中大表示，本屆參賽國家及地區達108個，規模僅次於國際數學奧林匹亞競賽，為目前第二大國際科學奧林匹亞競賽。經初選筆試及第一階段選訓營評量，選出八名學生組成代表隊，並完成第二階段行前集訓後出國參賽。由中央大學資工系助理教授洪慧儒擔任領隊、朝陽科技大學資工系助理教授吳世弘擔任副領隊，共同負責試題確認暨翻譯、成績申訴及與聯繫等工作。

洪慧儒表示，IOAI迄今舉辦三屆，每屆調整演進賽事，以反映AI快速變遷的特性。今年選訓時程相當緊湊，選手必須在有限時間內掌握競賽方向並建立實作能力， 8位選手仍拿下3銀4銅佳績，展現學習力和潛力。

中大則說明，人工智慧為國家重點發展領域，透過選送優秀學生參加IOAI，可讓學子與各國選手競技，展現AI人才培育成果。未來仍將持續辦理選拔與培訓，發掘具備潛力的AI人才。