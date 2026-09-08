PISA放榜我學生能力穩居世界前段 教團籲正視「雙峰化」問題

我國參與經濟合作曁發展組織（OECD）主辦「國際學生能力評量計畫2025」（PISA2025），今天公布評量結果，台灣於科學、數學、閱讀等三項均穩居國際前段班。教師團體則提醒，各項評量中還是有逾一成學生未達基礎水準；國內「雙峰化」學習問題依然存在，只看好排名，無法正視後段學生的學習問題。

PISA2025結果顯示，OECD國家在科學、閱讀及數學三個領域的平均表現下滑，創歷屆新低。相較之下，台灣學生表現穩健，科學平均540分、排名第4，分數再創歷屆最佳成績；閱讀平均508分、排名第3，寫下歷屆最佳排名；數學平均546分、排名第4。

全教總高中委員會主委巫彰玫則談到，肯定台灣學生成績持續進步，但以各項評比觀之，還是有逾一成的學生未達基礎水準，且不只PISA，如會考等國內大型考試，「雙峰化」的學習問題也依然存在。本次國際排名固然好，但沒有辦法凸顯後段學生的學習問題。

巫彰玫指出，教育部還是得回頭檢視，要如何投入資源以緩減學習落差，還是要降低班級人數、行政減量，才能把教育做好。教育部要真正關注到後段學生，「學力」才能整體提升。

台教產副理事長葉明政表示，今年東亞國家中國大陸、台灣、日本、韓國等表現均佳，反而是芬蘭跌出了前十名。PISA國際記者會上特別提到東亞國家的優勢，是具備完善的基礎教育環境、教師是有吸引力與尊嚴的職業，同時也具備高專業化與高標準的教師團隊，均是強調東亞國家的教師群具備扎實的教育專業訓練。

葉明政指出，教育部多認為評比結果優良，能歸結於政策使然，但其實應該歸結於台灣擁有優秀、專業的教師群，且教師均具備持續精進的能力，「這都是政策面看不到的。」

葉明政說，教育部應該珍惜、正視國內的教師環境，在急於「看榜」沾光之餘，若無視日益嚴重的師資崩盤危機，也是在親手摧毀國際稱讚的台灣教育基石。還是要呼籲，教育部應實際改善教師待遇，挽救人才流失危機；優化基礎教學環境，精簡非必要的行政；也要強化教學專業支持，充實人力與實質資源。