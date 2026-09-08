「3年辦一次」PISA成績出爐！台灣科學全球第4、閱讀第3 雙創新高

台灣PISA國家研究中心與經濟合作暨發展組織（OECD）今日公布我國學生參加「國際學生能力評量計畫2025」（PISA 2025）結果。本次以科學為主測領域，數學與閱讀為輔測領域，創新領域為「數位時代的學習」。台灣學生整體表現亮眼，科學素養、閱讀素養分數及排名創歷屆新高。

PISA每3年辦理一次，本屆共有91個國家與經濟體、逾76萬名15歲學生參與，規模為歷來最大。台灣於2025年4月14日至5月29日進行施測，共297所學校完成測驗，其中5校因學生參與率未達規定的33%而排除，最終納入292校、7279名學生。

台師大今日下午與全球同步公布結果，本次OECD國家PISA 2025科學、閱讀及數學素養平均分數分別為486分、466分及469分，較PISA 2022分別下降5分、16分及11分。台灣學生的科學素養平均540分，排名全球第4名，分數創下有史以來最高；閱讀素養平均508分，排名第3名，創下歷屆最佳；數學表現平均546分，排名第4名。

此外，歷屆PISA都會外加施測一個創新領域，本屆為「數位時代的學習」，在「運算式問題解決能力」部分，台灣學生平均551分，排名第5。此外，約93%的台灣學生認同「資訊應經多方可靠來源查證後才可接受」，比例排名全球第3，明顯高於OECD平均83.5%。

在科學素養方面，台灣學生達到基礎水準（水準3以上）的比例為82.1%，高於OECD平均64.1%；達高水準（水準5以上）的比例則達46.2%，也遠高於OECD平均26.1%，顯示台灣學生不僅整體科學表現突出，高程度的科學素養學生比例也相對較高。

台灣本次也首度參與「外語能力評量」（Foreign Language Assessment，FLA），評量內容涵蓋英語閱讀、聽力及口說，相關結果預計於2027年公布。

台師大終身榮譽國家講座教授蔡今中表示，儘管全球學生素養分數普遍下降，台灣仍維持亮眼表現，尤其科學素養更創歷史新高，顯示我國長期深耕科學教育已展現成果，也是支撐科技發展與國家競爭力的重要基礎。

教育部指出，PISA重視學生將知識應用於生活情境的能力，與108課綱強調素養導向、探究實作及問題解決的方向相呼應。未來將持續精進課程、教學與評量，厚植學生基礎學力及知識應用能力。