離開公職從農 周慶安研發深水式水耕技術輸出國外

「2026台灣智慧農漁週」今天開幕，現場一套深水式水耕蔬菜系統吸引不少關注，這套結合超微細氣泡機的自動化系統由周慶安研發，蔬菜產量是一般田間的10倍，技術已輸出國外。

周慶安接受中央社記者訪問，他說，自己曾擔任台北市建設局農林漁牧科科長、宜蘭縣工商旅遊處處長及農業處處長，因所學都與農業科技相關，50歲時決定離開公職，投入農業創業，至今10年。

周慶安說，早年在美國康乃爾大學唸書時，接觸到深水式水耕概念，後來觀察到台灣在健康蔬菜市場的需求成長，創業就從深水式水耕出發，但台灣各方面的環境與美國不同，美國的深水式水耕系統著重抗熱性，他必須先做改良，包括如何降溫、增氧等，近幾年終將研究成果轉化為實際產業，而且還加上了自動化設備。

周慶安說，傳統床架式的溫室水耕種植，種植面積可利用率約60%，深水式栽培系統可將生產面積提升至溫室的88%，且蔬菜產能是一般溫室土耕的4倍，一般田間生產的10倍。

周慶安介紹，這套深水式水耕系統已做到自動化，利用海綿打孔、雷射定位播種，到後續機械化栽種與移植，相關技術已取得專利，只有最後採收時使用人工。

周慶安在桃園大溪區及彰化二林鎮的農場，都是使用深水式水耕系統種植短期葉菜類，供應大型超市。

周慶安說，這套系統還結合另一家公司的超微細氣泡設備，在促進植物根系發展上，會比一般打氣增氧方式效率更高，今年開始整合技術及設備輸出，已經銷售到關島，下一步要拓展到日本，也正評估中東與澳洲市場。