資深出版人郭重興過世 創辦讀書共和國、開郭怡美書店…文友、讀者不捨

資深出版人郭重興7日過世，享壽77歲，他生前創辦「讀書共和國出版集團」，旗下包括八旗、衛城、左岸等70多個品牌，近年更成立「郭怡美書店」，消息傳出，不少文友及讀者表達不捨。

郭重興生於1950年，台大哲學系畢業，美國紐約市立學院電腦資訊碩士，1992年創立「貓頭鷹出版社」，1996年與「麥田出版」、「商周出版」結盟成立「城邦文化出版集團」，2002年成立「讀書共和國出版集團」，2017年獲金鼎獎特別貢獻獎。

郭重興將出版社取名為「共和」，來自他對出版的想像和期許，以培育優秀的編輯人才為本，與團隊共享經營理念和願景。

郭重興曾在2017年金鼎獎頒獎典禮上表示，台灣只要還有人打開書或閱讀器閱讀，他與許許多多出版人，就會一直堅守在出版崗位上。他更強調編輯人員的重要，認為出版社有責任培養編輯，因為有好的編輯，台灣的閱讀才會提升。

2022年底郭重興籌備「郭怡美書店」，發下豪語「要開100家書店」，當時有許多人阻止他，但他表示，「我自己做出版，有人卻告訴我書店不能做，這不是很奇怪嗎？書店愈來愈少是真的，但我覺得那是經營不得法。我希望透過這個書店把原因找出來，把愛書人找回來」。

2023年「讀書共和國」推出新品牌「明白文化」，出版地緣政治相關書籍，當時他接受中央社訪問表示，地緣政治對台灣而言迫在眉睫，情勢之緊急「就像熱鍋上的螞蟻」，「台灣人不能置身事外，做出版的人更不能不聞不問，展現出版人的胸襟與責任。