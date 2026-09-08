影／PISA 2025成果發表 台灣學生在各領域穩居國際前段

我國參與經濟合作曁發展組織(OECD)主辦之「國際學生能力評量計畫2025」，簡稱 PISA2025，相關評量結果今天公布，由台師大終生榮譽國家講座教授蔡今中發表。本次調查以科學為主測領域，閱讀及數學為輔測領域，全球共有91個國家及經濟體參與。

PISA2025結果顯示，OECD國家在科學、閱讀及數學三個領域的平均表現持續下滑，均創歷屆新低。相較之下，我國學生表現現穩健：科學平均540分、排名第4，分數再創歷屆最佳成績；閱讀平均508分、排名第3，寫下歷屆最佳排名；數學平均546分、排名第4。此外，在本屆創新領域「數位時代的學習」中，我國學生運算式問題解決能力平均551分、排名第5・台灣學生在各領域均展現優異表現，穩居國際前段。

台灣PISA 2025計畫由蔡今中擔任計畫主持人，組織跨校研究團隊執行計畫，蔡今中感謝所有參與施測學校的校長、教師、學生、家長及相關人員，因各界積極配合與投入，我國得以順利完成此項重要國際教育評比調查。

在全球學生表現持續下滑的背景下，我國學生仍穩居國際前段，顯示台灣教育體系面對各項挑戰具備高度韌性。其中，作為本次主測領域的科學素養再創歷屆新高，也是少數高表現學生比例仍見成長的教育體系，反映我國科學教育長年深耕的成果。

這項成果不僅肯定學生的努力與第一線教師的專業投入，也與我國長期推動素養導向教育、厚植基礎學力的方向相互呼應。卓越的科學素養，更是支撐我國科技發展與國家競爭力的重要基礎。展望未來，宜持續深化素養導向教育，強化學生的數位學習能力與AI素養，培育具備關鍵能力的新世代。