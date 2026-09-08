失業勞工家庭開學救命錢！教部、勞部開放補助併領 即起可申請

給失業勞工家庭多一份支持，從115學年度第1學期開始，開放勞動部「失業勞工在學子女生活扶助金」可跟教育部私立大學定額減免、高中職免學費補助等各類減免或補助同時請領，不必再二擇一。以私立大專院校生為例，勞動部一人補助2.6萬元，若是獨立負擔家計、兩名以上子女就讀私校者，補助加給兩成，每人3萬1200元。即日起開放申請至10月19日止。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，過去失業勞工子女就學補助、教育學雜費就學減免優待、補助等，只能擇一請領，考量對非自願離職的失業勞工來說，頓失經濟收入，還要多負擔孩子的學費、生活開銷費，承受不少壓力，因此今年5月7日修正發布「勞動部辦理失業勞工在學子女生活扶助金實施要點」，開放讓失業勞工子女可併領教部、勞部的相關就學扶助金，獲得更多實質支持。

勞動部說明，非自願離職失業勞工，只要於受理截止日（10月19日）前未請領老年給付，且符合下列任一條件，即符合申請資格：

一、115年7月20日至115年10月19日，領就保失業給付或職業訓練生活津貼者。 二、114年10月20日至115年10月19日，領就保失業給付或職業訓練生活津貼者，且115年7月20日至10月19日就業期間未超過30日者。 三、114年10月20日至115年10月19日，領就保失業給付或職業訓練生活津貼者，且114年10月20日至115年10月19日就業期間未超過3個月者。 四、115年9月8日至115年10月19日，至公立就業服務機構辦理求職登記者。（依本條件提出申請者，應於115年11月18日前，經核付就保失業給付或職業訓練生活津貼，才會發給生活扶助金。）

勞動部進一步表示，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬5000元，私立大專校院子女每名補助2萬6000元。此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6000元外，每人另加給2成5200元的補助，一人為3萬1200元，2名子女合計為6萬2400元。

黃維琛舉例，以就讀私立大學為例，每人每年可減免3萬5000元的學雜費，等於一學期減免1萬7500元，如果再加上失業勞工子女扶助金2萬6000元，等於省下了4萬3500元的開銷。

他以114學年度申請人數3722人推估，預計115學年度將新增2600人，編列了就安基金1億元支應。

申請方式也更簡便，除可以使用自然人憑證申請，也可以透過輸入「身分證號及健保卡號」方式線上申請；以自然人憑證提出申請者，還可在線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省往返戶政單位的時間。

勞動部表示，符合資格者可於勞動部失業勞工在學子女生活扶助金線上申請系統（uwes.mol.gov.tw/login）申請；也可以下載申請書列印填寫後，掛號郵寄至勞動部。紙本申請書可向各直轄市、縣（市）政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心及勞保局各辦事處索取。如有疑問可撥打生活扶助金受理專線「02-25007259」，或勞動部諮詢專線「1955」洽詢。