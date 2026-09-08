快訊

西瓜卡企鵝掰！Suica新角色票選開跑、海外也能投票 11/18公布結果

三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

記得帶傘！2縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

失業勞工家庭開學救命錢！教部、勞部開放補助併領 即起可申請

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部「失業勞工在學子女生活扶助金」即日起開放申請，本學期開始可與教育部學雜費就學減免或補助同時請領。記者葉冠妤/攝影
勞動部「失業勞工在學子女生活扶助金」即日起開放申請，本學期開始可與教育部學雜費就學減免或補助同時請領。記者葉冠妤/攝影

失業勞工家庭多一份支持，從115學年度第1學期開始，開放勞動部「失業勞工在學子女生活扶助金」可跟教育部私立大學定額減免、高中職免學費補助等各類減免或補助同時請領，不必再二擇一。以私立大專院校生為例，勞動部一人補助2.6萬元，若是獨立負擔家計、兩名以上子女就讀私校者，補助加給兩成，每人3萬1200元。即日起開放申請至10月19日止。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，過去失業勞工子女就學補助、教育學雜費就學減免優待、補助等，只能擇一請領，考量對非自願離職的失業勞工來說，頓失經濟收入，還要多負擔孩子的學費、生活開銷費，承受不少壓力，因此今年5月7日修正發布「勞動部辦理失業勞工在學子女生活扶助金實施要點」，開放讓失業勞工子女可併領教部、勞部的相關就學扶助金，獲得更多實質支持。

勞動部說明，非自願離職失業勞工，只要於受理截止日（10月19日）前未請領老年給付，且符合下列任一條件，即符合申請資格：

一、115年7月20日至115年10月19日，領就保失業給付或職業訓練生活津貼者。

二、114年10月20日至115年10月19日，領就保失業給付或職業訓練生活津貼者，且115年7月20日至10月19日就業期間未超過30日者。

三、114年10月20日至115年10月19日，領就保失業給付或職業訓練生活津貼者，且114年10月20日至115年10月19日就業期間未超過3個月者。

四、115年9月8日至115年10月19日，至公立就業服務機構辦理求職登記者。（依本條件提出申請者，應於115年11月18日前，經核付就保失業給付或職業訓練生活津貼，才會發給生活扶助金。）

勞動部進一步表示，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬5000元，私立大專校院子女每名補助2萬6000元。此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6000元外，每人另加給2成5200元的補助，一人為3萬1200元，2名子女合計為6萬2400元。

黃維琛舉例，以就讀私立大學為例，每人每年可減免3萬5000元的學雜費，等於一學期減免1萬7500元，如果再加上失業勞工子女扶助金2萬6000元，等於省下了4萬3500元的開銷。

他以114學年度申請人數3722人推估，預計115學年度將新增2600人，編列了就安基金1億元支應。

申請方式也更簡便，除可以使用自然人憑證申請，也可以透過輸入「身分證號及健保卡號」方式線上申請；以自然人憑證提出申請者，還可在線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省往返戶政單位的時間。

勞動部表示，符合資格者可於勞動部失業勞工在學子女生活扶助金線上申請系統（uwes.mol.gov.tw/login）申請；也可以下載申請書列印填寫後，掛號郵寄至勞動部。紙本申請書可向各直轄市、縣（市）政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心及勞保局各辦事處索取。如有疑問可撥打生活扶助金受理專線「02-25007259」，或勞動部諮詢專線「1955」洽詢。

補助 失業 家庭 勞動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

丟頭路怎養孩？失業勞工子女扶助金申請開跑 孩讀私校每人補助2.6萬

2人扛百人餐食、證照沒加給 新北允諾2個月內檢討公幼廚工待遇制度

國旅補助今最一天登錄 明早11時公布生日券中獎名單

社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

相關新聞

失業勞工家庭開學救命錢！教部、勞部開放補助併領 即起可申請

給失業勞工家庭多一份支持，從115學年度第1學期開始，開放勞動部「失業勞工在學子女生活扶助金」可跟教育部私立大學定額減免、高中職免學費補助等各類減免或補助同時請領，不必再二擇一。以私立大專院校生為例，勞動部一人補助2.6萬元，若是獨立負擔家計、兩名以上子女就讀私校者，補助加給兩成，每人3萬1200元。即日起開放申請至10月19日止。

兒盟調查：體育班校隊半數因超時訓練課業落後、身心過載

運動部長李洋日前宣示體育班將「系統性轉型」，牽動全台逾3萬名體育班學生未來。兒福聯盟最新調查發現，基層校園仍普遍存在「超時訓練、課業落後、身心過載」三大隱憂，三分之二體育生曾超時訓練，近半數因頻繁公假落後課業進度，逾半數身心過載，對訓練意義與未來出路感到迷惘。面對轉型時刻，兒盟提出四大呼籲，包括落實訓練時數與公假規範、培訓教練正向管教能力、關注女選手需求並強化多元職涯輔導及家長回歸支持陪伴，共同守護孩子的運動夢想。

教師校外導護成「人肉盾牌」 9大教師工會籲各縣市引進專責人力

全台中小學近日開學，校外導護安全爭議受關注。9大教師工會今天表示，肯定屏東縣政府近期積極招募青年義交投入交通維護工作，並將校園導護人力納入重點，認為此舉展現解決校外導護問題的善意與行動力。工會呼籲全國各縣市政府正視校外導護問題，應跟進屏東模式，聘用專業人力接手校外交通指揮，確實「把教師還給學生」。

借鏡倫敦奧運轉型奇蹟！李遠訪英V&A東儲藏庫 震撼「博物館革命」

文化部規劃運用台南首府大學的退場校地興建聯合典藏中心，典藏台史博、史前博物館等文物。文化部長李遠7日參訪去年5月開放便迅速引爆話題的倫敦維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫，博物館採用革命性的展示方式，讓50萬件國家級藏品都能讓參觀者近距離接觸。李遠參訪後表示：「我真的非常震撼，這是一場博物館的革命。」

教團呼籲立法 保障教師離線權

台中市教師職業工會與全國教師工會總聯合會昨日指出，近年教師面臨夜間、假日處理行政訊息及親師溝通等情形更頻繁，工作與生活界線逐漸模糊，呼籲主管機關訂定明確的非上班時間休息規範，並透過立法保障教師「離線權」。

丟頭路怎養孩？失業勞工子女扶助金申請開跑 孩讀私校每人補助2.6萬

減輕失業勞工子女就學生活負擔，勞動部今天表示，失業勞工在學子女生活扶助金今天起受理，其中若子女就讀私立大專院校，每名補助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。