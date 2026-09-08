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丟頭路怎養孩？失業勞工子女扶助金申請開跑 孩讀私校每人補助2.6萬

中央社／ 台北8日電
減輕失業勞工子女就學生活負擔，勞動部今天表示，失業勞工在學子女生活扶助金今天起受理，其中若子女就讀私立大專院校，每名補助新台幣2萬6000元，獨力負擔家計等可再加2成。失業示意圖。圖／AI生成
減輕失業勞工子女就學生活負擔，勞動部今天表示，失業勞工在學子女生活扶助金今天起受理，其中若子女就讀私立大專院校，每名補助新台幣2萬6000元，獨力負擔家計等可再加2成。失業示意圖。圖／AI生成

減輕失業勞工子女就學生活負擔，勞動部今天表示，失業勞工在學子女生活扶助金今天起受理，其中若子女就讀私立大專院校，每名補助新台幣2萬6000元，獨力負擔家計等可再加2成。

勞動部原本訂有失業勞工子女就學補助，盼透過補助減輕失業勞工就學子女的學費負擔，但後來因政府推動私立大專學生學雜費減免等方案，因此失業勞工只能從中擇一請領。

考量學雜費減免等方案是不分對象減免，而失業勞工子女就學補助方案是希望特別照顧失業勞工而有的措施，因此勞動部將原本就學補助改為生活扶助金發放，且可以與教育部學雜費就學減免或補助同時請領。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛今天表示，115學年度第1學期「失業勞工在學子女生活扶助金」今天開始受理申請，只要是非自願離職失業勞工符合條件，且申請人子女須就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍等，就可以申請。

補助金額部分，公立大專校院子女每學期每名補助1萬5000元，私立大專校院子女每名補助2萬6000元；公立高中職子女每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元。

黃維琛表示，對於獨力負擔家計，包含離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等，或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額會再加給2成。

黃維琛說，已在網站建置多元線上申請方式，除了可以使用自然人憑證申請外，也可以透過輸入「身分證號及健保卡號」方式在線上申請，而以自然人憑證提出申請者，還可在線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省往返戶政單位的時間。

黃維琛表示，根據失業勞工子女就學補助顯示，114學年度共補助3722名勞工子女，這次將就學補助改為生活扶助金，預估一學年可以再增加2600人受惠。

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