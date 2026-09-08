故宮南院「天團降臨」展覽登場 探索神仙出道故事

故宮南院今天起推出全新人氣國寶展「天團降臨：藝術中的仙佛組合」，呈現繪畫、漆藝、牙雕、玉等多元媒材神仙群像，遊客可藉此探索這些承載信仰與祝願天團的「出道」故事。

國立故宮博物院南部院區發布新聞稿指出，展覽中的神仙名稱部分始於先秦兩漢，歷經千百年發展、置換與重組，直到熱愛喜慶福壽的明清時期，藝術家加入更多想像與詮釋。

書畫文獻處策展人邱士華表示，展覽共展出7組文物，其中晚明「變形主義」居士畫家吳彬所繪製的「畫楞嚴二十五圓通佛像冊」是重要古物。

器物處策展人陳廷岳說，這次也展出明代「剔紅山水人物方盒」，以刀代筆，以剔紅技法，融合雕刻與繪畫之美。大家熟知的「八仙」原非固定組合，至明代「八仙出處東遊記」、「邯鄲夢」等著作問世後，後世最常見的八仙組合才逐漸成形。

故宮南院表示，這次展出重要古物，包括清乾隆「洋彩開光十八羅漢膽瓶」，於器腹以琺瑯料繪製十八羅漢圖，展現乾隆朝彩瓷華美的裝飾特色；清「七佛玉供碗」質地溫潤呈蓮花形，腹壁蓮瓣內刻「過去七佛」，蓋面紋飾與器身蓮花相合，構成佛教八吉祥意象。

故宮南院說明，大家耳熟能詳的仙佛天團，如「八仙」、「福祿壽三星」、「和合二仙」、「十八羅漢」及「過去七佛」，最初是如何「組團」又如何「出道」，這次展覽將為遊客解答，展期自今天起至明年3月7日；故宮南院於9月27日世界觀光日全日免費參觀，9月28日教師節凡教師憑證即可免費入館。