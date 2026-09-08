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借鏡倫敦奧運轉型奇蹟 李遠訪英V&A東儲藏庫 思考台南退場校地轉型

聯合報／ 記者陳宛茜／英國倫敦即時報導
文化部長李遠（左）參訪維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse），並與主導維多利亞與亞伯特博物館東擴構想（V&A East Concept）的副館長兼營運長Timothy Reeve CBE（右）交流。圖／文化部提供
文化部長李遠（左）參訪維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse），並與主導維多利亞與亞伯特博物館東擴構想（V&A East Concept）的副館長兼營運長Timothy Reeve CBE（右）交流。圖／文化部提供

文化部規劃運用台南首府大學的退場校地興建聯合典藏中心，典藏台史博、史前博物館等文物。文化部長李遠7日參訪去年五月開放便迅速引爆話題的倫敦維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫，博物館採用革命性的展示方式，讓50萬件國家級藏品都能讓參觀者近距離接觸。李遠參訪後表示：「我真的非常震撼，這是一場博物館的革命。」

李遠也與主導維多利亞與亞伯特博物館東擴構想（V&A East Concept）的副館長兼營運長提摩西・里夫（Timothy Reeve CBE）交流，認為東儲藏庫的空間重新利用及全面對外開放的成功模式，為博物館的經營管理及典藏，提供了重新思考的契機。

維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫現地是承接自2012年倫敦奧運的媒體中心，經過10年的規劃與廣泛的民眾諮詢，以及青年參與後，於2025年5月正式開放，成為一個全面對民眾開放的典藏庫房，也讓參觀者可以近距離接觸超過50萬件、橫越所有文化創意領域的國家藏品。

傳統博物館一旦讓文物進入典藏，文物便難以再見天日。李遠表示，東儲藏庫讓觀眾瞬間可以走進來自於不同時代、地域的人類文明中，更難能可貴的是因為博物館基於對觀眾的信任，全面性的打開庫房，提供觀眾「近距離」接觸國家珍貴典藏的機會，這樣相信民眾能尊敬文化的想法，反而更讓所有參觀者學會珍惜這些人類文明，展現了「找到限制，才會找到自由」的理想。同時，典藏庫房全面開放帶進眾多的參觀者，更實踐了文化平權的價值。

李遠表示，文化部現在正在進行利用台灣首府大學校舍轉型成為文化部「聯合典藏庫房」的計畫。當博物館因為時間逐漸累積更多藏品，而面臨典藏空間壓力時，東儲藏庫的空間重新利用及全面對外開放的成功模式，為博物館的經營管理及典藏，提供了重新思考的契機。V&A丟掉教條式的博物館展示方式，採取讓小孩、觀眾自然而然接觸四周的展品、接觸人類一代代累積的文明，「這就是博物館最值得存在的意義」。

V&A東儲藏庫共有4層樓，佔地超過16,000平方公尺，收納逾50萬件檔案及文物。Image by David Parry, PA Media Assignments 圖／V&A提供
V&A東儲藏庫共有4層樓，佔地超過16,000平方公尺，收納逾50萬件檔案及文物。Image by David Parry, PA Media Assignments 圖／V&A提供

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