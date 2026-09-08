教師節大紅包！ 台南敬師禮金今年加碼至1000元、發放對象也擴大

9月底教師節即將來臨，台南市長黃偉哲今宣布加碼「教師節紅包」，今年起教師節敬師禮金發放額度調升至1000元，發放對象也擴大納入教育部專案增置編制外長期代理教師、專職族語教師，以具體行動展現對第一線教育工作者的重視。

黃偉哲表示，每年9月教師節發放所屬公私立國民中小學、附幼及專設幼兒園之教職員工及教保服務人員敬師禮金，任內也逐步調升敬師禮金發放金額，去年由330元調升至600元，今年再度加碼至1000元，感謝全市教師陪伴孩子學習成長。

教育局長鄭新輝也說，敬師禮金迄今已連續16年來不中斷，今年除禮金實質加碼，更同步推動多項重大教育投資，從學生照顧、多元展能到教師支持同步優化等；市府在財政資源有限情況下，為讓學校師生學習獲得更多支持，將持續透過提升教育環境與調高待遇福利，給予老師們最大的支持。