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教師節大紅包！ 台南敬師禮金今年加碼至1000元、發放對象也擴大

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
9月底教師節即將來臨，台南市長黃偉哲今宣布加碼「教師節紅包」，今年起教師節敬師禮金發放額度調升至1000元，發放對象也擴大。圖為後壁國中植樹課程。圖／南市教育局提供
9月底教師節即將來臨，台南市長黃偉哲今宣布加碼「教師節紅包」，今年起教師節敬師禮金發放額度調升至1000元，發放對象也擴大。圖為後壁國中植樹課程。圖／南市教育局提供

9月底教師節即將來臨，台南市長黃偉哲今宣布加碼「教師節紅包」，今年起教師節敬師禮金發放額度調升至1000元，發放對象也擴大納入教育部專案增置編制外長期代理教師、專職族語教師，以具體行動展現對第一線教育工作者的重視。

黃偉哲表示，每年9月教師節發放所屬公私立國民中小學、附幼及專設幼兒園之教職員工及教保服務人員敬師禮金，任內也逐步調升敬師禮金發放金額，去年由330元調升至600元，今年再度加碼至1000元，感謝全市教師陪伴孩子學習成長。

教育局長鄭新輝也說，敬師禮金迄今已連續16年來不中斷，今年除禮金實質加碼，更同步推動多項重大教育投資，從學生照顧、多元展能到教師支持同步優化等；市府在財政資源有限情況下，為讓學校師生學習獲得更多支持，將持續透過提升教育環境與調高待遇福利，給予老師們最大的支持。

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