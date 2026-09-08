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教師校外導護成「人肉盾牌」 9大教師工會籲各縣市引進專責人力

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
9大教師工會呼籲政府正視校外導護問題，透過警察、義交等專業人力維護學生上下學交通安全。圖／台教產提供
9大教師工會呼籲政府正視校外導護問題，透過警察、義交等專業人力維護學生上下學交通安全。圖／台教產提供

全台中小學近日開學，校外導護安全爭議受關注。9大教師工會今天表示，肯定屏東縣政府近期積極招募青年義交投入交通維護工作，並將校園導護人力納入重點，認為此舉展現解決校外導護問題的善意與行動力。工會呼籲全國各縣市政府正視校外導護問題，應跟進屏東模式，聘用專業人力接手校外交通指揮，確實「把教師還給學生」。

針對校外交通導護議題，台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會今日聯合發布新聞稿。

台教產理事長郭彥成表示，依據《道路交通管理處罰條例》，教師並無指揮交通的公權力。長期以來，教師被要求在缺乏法律保障、缺乏專業訓練的情況下，站在校外危險路口擔任「人肉盾牌」。過去已發生多起令人遺憾的教師執導護期間傷亡事件，校外導護議題討論已久，不應再被忽視。

屏東縣教育產業工會理事長郭瑋真指出，屏東縣政府近期透過招募青年義交等積極作法，另闢專責人力投入校園周遭交通疏導，協助上下學時段交通引導，維護校園周邊交通順暢與安全。雖然，校外交通安全議題仍有進一步制度化的空間，但屏東縣政府願意展現誠意、跨出關鍵改革的一步，值得各界肯定。這份積極作為不僅為當前困頓的教育現場增添善意，更為全台地方政府樹立良好示範。

高雄市教師職業工會理事長李雅文表示，幾年前高雄市鳳翔國中梁姓教師執行導護勤務時遭車輛撞擊，再次引發輿論爭議。在工會的推動下，高雄市也成為全國第一個不強迫教師站導護的縣市，然而多數地方政府卻始終無法挹注長期穩定的導護人力，導致各校行政端與基層教師仍常陷入資源匱乏的焦慮中。

李雅文認為，屏東縣的作法顯示，只要主管機關願意投入資源、招募專責人力，如青年義交，校外導護問題就有機會獲得改善，各地方政府不應再將交通導護責任轉嫁給教師。

9大教師工會呼籲，各縣市政府及縣市長候選人應正視校外導護問題，編列專款預算，引進警察、義交等具備相關權限或專業能力的人力，負責學生上下學交通維護，避免教師在缺乏執法權與專業防護下執行校外導護。

人力 工會 教師

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