兒盟調查：體育班校隊半數因超時訓練課業落後、身心過載

運動部長李洋日前宣示體育班將「系統性轉型」，牽動全台逾3萬名體育班學生未來。兒福聯盟最新調查發現，基層校園仍普遍存在「超時訓練、課業落後、身心過載」三大隱憂，三分之二體育生曾超時訓練，近半數因頻繁公假落後課業進度，逾半數身心過載，對訓練意義與未來出路感到迷惘。面對轉型時刻，兒盟提出四大呼籲，包括落實訓練時數與公假規範、培訓教練正向管教能力、關注女選手需求並強化多元職涯輔導及家長回歸支持陪伴，共同守護孩子的運動夢想。

兒盟今發表「2026體育班暨體育校隊兒少概況調查報告」，調查對象為國高中的現役體育生，包含體育包學生、體育校隊學生、體育俱樂部學生，回收1904份有效問卷。

兒盟研究暨組織發展處處長黃韻璇表示，根據兒盟調查顯示，超過9成的體育生從運動中獲得樂趣、成就感與自我肯定，若重新選擇依然會繼續待在體育班或校隊，顯然體育班是多數孩子們不悔的選擇，也有43%學生表示透過體育專項翻轉人生。

但現行體制下仍充斥著超練與課業排擠的問題。兒盟調查指出，66.6%的體育生表示曾遇過平日最長訓練超過3小時，甚至有18.6%曾遭遇「連續超過3小時未獲休息」的極端式訓練。周末雖未設限，也仍有60.6%曾單日訓練超過3小時，其中更有15.6%曾單日訓練長達8小時以上。

而有38.7%的體育生認為訓練時間占用了大部分讀書時間，26.2%的學生曾於上課時間被借去訓練。31.6%一學期曾請公假超過16天，49.5%學生反映曾因訓練或出賽請假而跟不上課業進度。

長期的高強度訓練與受教時間壓縮，也對部分兒少的身心健康與未來規畫帶來挑戰。調查顯示。56.4%的學生曾懷疑訓練意義，46.5%坦言對運動的熱情逐漸消退，且女性的成就感較低、倦怠感較高。

此外，47.4%學生擔心學科落後將影響日後出路，19.5%坦言面臨未來選擇受限、17.8%缺乏其他技能的困境；儘管多數學校設有職涯輔導，孩子們對運動以外的發展仍感迷惘。

調查進一步分析教練管教型態，區分為全面支持、任務導向、高壓權威、恩威並施型，其中，全面支持型教練占43.7%，高壓威權型教練則仍有19.8%。黃韻璇說，在全面支持型教練帶領下的學生，運動滿意度與成就感顯著較高，倦怠感明顯較低，印證尊重與正向引導對兒少發展具備關鍵效益。

黃韻璇也提及，體育班文化與家庭期待也面臨觀念調整的課題。調查顯示有28.3%的學生認同「為奪牌可犧牲一切」及22.6%「不應對教練提出質疑」；44..9%的家長則出現「像教練一樣直接指導」、40.9%在表現不佳時指責的情形。

跆拳道國手羅嘉翎今也在記者會上分享經驗。羅嘉翎說，自己是上高中才進體育班，由於下午都在進行專項訓練，要兼顧學業、訓練是很大難題，況且能以體育成績上大學的名額不多，學業比不上普通班學生的體育生，在升學道路上趨於劣勢。

羅嘉翎坦言自己是很需要正向引導的選手，很慶幸家人跟學校都很支持她，原本很嚴厲的教練，也在遇到她後改變模式，給予她很多鼓勵。

中華民國專任運動教練協會副秘書長林芝羽強調，現代專業教練的角色是陪伴與引導，藉由科學化訓練協助選手建立自律機制，將教練的要求轉化為內在動機，正向帶隊不是降低標準，而是用肯定與鼓勵取代打罵，激發選手在面對極限挑戰時更強大的心理韌性，這樣才能帶孩子走得更遠。