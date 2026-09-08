用影像看見世界珍稀生命 雪霸「從武陵到極地」攝影展登場

用影像看見世界珍稀生命！雪霸國家公園管理處即日起在武陵遊客中心推出「從武陵到極地──瀕危生命的紀實軌跡」攝影展，展出野生動物攝影師鄭嵩樺多年走訪世界各地所記錄的約40件作品，邀請民眾跟著鏡頭從武陵一尾鮭魚出發，連結全球保育，重新思考人與自然的關係。

雪霸處表示，棲息於武陵高山溪流的台灣櫻花鉤吻鮭，是冰河時期孑遺生物，也是台灣重要的保育象徵。多年來，保育工作從物種復育逐步走向棲地保全，也讓人們更加理解「守護一個物種，更要守護牠賴以生存的完整環境。」

這樣的課題也發生在世界各地。從極地、海洋、森林到高山，許多野生動物正面臨氣候變遷、棲地改變及人類活動等壓力。本次展覽以武陵及台灣櫻花鉤吻鮭為起點，串連世界各地珍貴野生動物及其棲地，傳達生物多樣性保育沒有國界的理念。

雪霸處指出，鄭嵩樺先生是一名專業的野生動物攝影師，長期投入海洋哺乳類與陸地野生動物生態觀察及紀錄，足跡遍及五大洲及北極地區，透過長時間的觀察與等待，記錄野生動物在自然環境中最真實的生命樣貌；期待透過影像，讓觀眾看見野生動物之美，也關心牠們的棲地與面臨的生存挑戰。

展期將至明年2月28日，邀請民眾來到武陵欣賞山林美景之餘，也走進武陵遊客中心「藝啟武陵畫廊」，透過一幅幅影像與世界各地的野生生命相遇，從欣賞開始認識自然，從感動進而關心環境，讓保育成為生活中的行動。