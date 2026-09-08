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平板、電腦使用增 教育部推「護眼123」：半年眼檢、每天戶外2小時

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部呼籲學校與家長共同關注學生視力健康，協助孩子從日常生活落實「護眼123」。聯合報系資料照
教育部呼籲學校與家長共同關注學生視力健康，協助孩子從日常生活落實「護眼123」。聯合報系資料照

新學期開始，學生重返校園，隨著課堂學習、閱讀、書寫作業，以及使用平板、電腦等數位載具的時間增加，用眼時間也隨之延長。教育部國教署提醒，新學期正是重新建立生活與學習作息的好時機，呼籲學校與家長共同關注學生視力健康，協助孩子從日常生活落實「護眼123」，透過定期就醫檢測、增加戶外活動及做好3C時間管理，養成健康用眼習慣，在數位學習與視力健康之間取得平衡。

國教署表示，為守護學生視力健康，自104年起推動「學童視力保健計畫」，持續倡導「近視疾病易失明、戶外活動防近視、定期就醫來防盲、3010眼安康」等護眼觀念，並結合健康促進學校及相關宣導措施，將視力保健融入校園與日常生活，引導學生建立正確用眼習慣。

國教署指出，近視防治相關研究顯示，長時間近距離用眼及戶外活動不足，是兒童遠視儲備消耗過快、增加近視發生風險的重要因素。尤其開學後，學生課堂學習、課後作業及使用數位載具的機會增加，若長時間近距離用眼，未適時休息，加上戶外活動不足，不僅容易造成眼睛疲勞，也可能增加近視發生及度數加深的風險。

國教署表示，「護眼123」掌握三大重點，1定期就醫，至少每半年接受眼科檢查，近視後持續接受專業評估至18歲；2每天戶外活動2小時，增加接觸自然光及遠眺機會；3做好3C時間管理，落實「用眼30分鐘、休息10分鐘（3010）」原則，近距離用眼30分鐘休息10分鐘，避免長時間持續用眼。

教育部免費數位工具包操作手冊及教學影片：https://gov.tw/bLU。

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