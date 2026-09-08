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竹市教職人員午餐補助提高至每月650元 2400名教職人員受惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安今宣布，115學年度竹市教職人員午餐補助每月450元提高至650元。圖／新竹市政府提供
市長高虹安今宣布，115學年度竹市教職人員午餐補助每月450元提高至650元。圖／新竹市政府提供

新竹市自115學年度起正式實施「全額補助學生營養午餐」政策，減輕家長育兒及教育支出負擔，讓孩子能安心享用營養午餐。為肯定第一線教職人員長期協助學生用餐及投入午餐相關業務的辛勞，市長高虹安今宣布，市府每年將投入逾1270萬元經費，將參與午餐工作教職人員每人每月的午餐補助，由450元提高至650元，預計竹市超過2400名教職人員受惠，持續打造讓學生吃得營養、家長更安心、教職人員獲得支持的優質校園環境。

高虹安表示，校園午餐不只是讓孩子吃得飽，更關係到學生的營養、健康與成長；而一頓安心、營養的午餐背後，更有許多第一線教職人員共同付出。從校長支持校園午餐業務、午餐秘書辦理行政及供餐事務、導師協助學生用餐，到幼兒園教保人員、廚工及行政人員的共同協力，都是維持校園午餐順利運作不可或缺的重要力量。因此，市府自115學年度起提高午餐工作人員補助，希望減輕第一線人員負擔，並肯定教職人員長期為校園午餐所付出的辛勞。

教育處說明，115學年度補助對象涵蓋公（市）立幼兒園及國中小直接參與午餐工作的教職人員。其中，公（市）立幼兒園包括每班2名導師、契約進用教保員、主任或園長，以及廚工及行政人員；國中小部分則包括校長、午餐秘書、每班導師及其他實際參與午餐工作人員。補助標準將由原每人每月450元提高至650元。

教育處指出，115學年度除全額補助學生營養午餐、提高午餐工作人員補助外，市府也同步升級學生午餐政策，另加碼每生每餐11元食材經費，提升午餐食材品質，讓學校有更充裕的資源提供安全、營養且多元的餐點，讓孩子吃得更健康、家長更安心。

高虹安補充，校園午餐品質的提升，需要學校、營養師、教職人員及供餐團隊共同努力。市府將持續投入資源，完善校園午餐政策，一方面減輕家長餐費負擔、提升學生午餐品質，另一方面支持第一線午餐工作人員，讓每一位投入校園午餐的夥伴都能獲得更多支持，共同為孩子打造安全、健康、營養的校園供餐環境。

補助 高虹安 營養午餐 教職師資

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