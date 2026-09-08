暌違16年出版「進烤箱的好日子」 李佳穎：不寫作的生活反而豐富了創作

台灣作家李佳穎暌違16年的新作「進烤箱的好日子」8月11日在瑞典出版，她在9月受邀參加瑞典2場代表性文學座談，停留瑞典期間接受中央社專訪，談及在美國以「非寫作者」身分生活的經驗，如何形塑且豐富了她的創作。

李佳穎9月2日帶著「進烤箱的好日子」來到瑞典首都斯德哥爾摩，出席這本小說外譯後首次的國際活動。

李佳穎的「進烤箱的好日子」2024年出版，去年獲全球最大出版集團企鵝藍燈書屋（Penguin RandomHouse）青睞，簽下全球英文版權，並由「臺灣漫遊錄」英語版譯者金翎（Lin King）擔綱翻譯。

「進烤箱的好日子」瑞典版的外譯，也是瑞典出版社Wahlström & Widstrand編輯索德（Maria Såthe）在英國同行的大力推薦下促成。

李佳穎接受中央社專訪表示，這幾年雖然很多台灣文學作品外譯到許多國家，但「進烤箱的好日子」在短時間內賣出20國版權，是完全沒有在計畫範圍內的事，對她來說「真的滿驚嚇的」。

李佳穎上次出書是2008年的「小碎肉末」，16年間沒有作品出版的她，在美國生活也組建了自己的家庭。她說，在美國身邊的人都不知道她出過書，自己自然而然的放下了寫作者這個角色，過了很長一段沒有寫作狀態的生活，這段時間她並沒有「再也不寫了」的念頭，但也沒有想過自己還有可能再開始寫。

李佳穎說，過了10多年完全沒有寫作者身分的生活，長時間不用「寫作者的眼睛」看待事情，再回來寫作，她覺得自己看東西的角度「拉長」了，最明顯的改變就是文字可以寫長。

她說，過去她喜愛短篇小說的形式，不太覺得自己能寫長篇，因為知道自己無法在小說裡「容忍廢話」。但在寫「進烤箱的好日子」時，雖然過了這麼久沒有寫作，她發現自己可以不太費力把小說寫長，這與這些年看待跟思考生活中發生的事情的角度有關。

李佳穎坦言，「進烤箱的好日子」前3頁就是來自自己過去幾年的經驗，她有一篇小說遲遲未能完成，裡面有個跟自己很像的角色，讓她開始思考如何「虛構」的問題；後來靈機一動，也許這可以成為另一部小說的題材。

她說，20年前的讀者可能也沒想過李佳穎還會再出書，這本小說剛出版時，許多人從來沒有聽過她的名字和作品，因此初期花了很長一段時間介紹這本書，透過社群上的推薦，加上得了「書展大獎」、「Openbook好書獎」、「金鼎獎」、「臺灣文學獎金典獎」等重要獎項，才慢慢打開知名度，有比較多讀者。

長期居住國外的她在文壇上沒有什麼朋友，這次新作讓她「以書會友」，認識了很多台灣的寫作者。她說，接下來希望繼續把未完的小說寫完，但不確定會花多久時間，也很難說下本出版的書會不會是這本未完的小說。

李佳穎表示，「進烤箱的好日子」是一個奇妙又意外的旅程，她預計接下來一兩年可能會因此很忙，寫作時間恐怕會被壓縮，但是寫作者的身分已經確定回來了。